13 апреля 2026 в 22:34

Небензя напомнил ЕС о вкладе СССР и Китая в разгром фашизма

Постпред РФ Небензя раскритиковал Каллас за сомнения о победе над нацизмом

Фото: MFA Russia/Global Look Press
Постпред России при ООН Василий Небензя подверг критике главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее слов о роли РФ и КНР во Второй мировой войне, написали РИА Новости. Заявление прозвучало во время заседания Совета Безопасности ООН.

Небензя припомнил высказывание Каллас, в котором она назвала чем-то «новеньким» утверждение, что Россия и Китай вместе победили в войне. Каллас утверждала, что эти слова вызывают у нее «много вопросов». Небензя в свою очередь захотел познакомиться с учителем главы евродипломатии.

Российский постпред отметил, что такая позиция вызывает удивление, учитывая весь масштаб и потери, а также вклад СССР и Китая в разгром фашистских войск.

И это говорит высокий представитель ЕС по иностранным делам, которому, очевидно, ничего не известно о том, что именно народы Советского Союза и Поднебесной приняли на себя главный удар во Второй мировой войне, понеся тяжелейшие людские потери. Нам все-таки очень хотелось бы познакомиться с учителем истории госпожи Каллас, — сказал Небензя.

По его мнению, ЕС постепенно движется к опасным тенденциям, начиная с идеи единой Европы. Дипломат надеется, что в Европе и во всем международном сообществе все еще остались «трезвые головы», которые осознают риски и могут предотвратить развитие этих событий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил необразованные высказывания Каллас. По его словам, все дело в том, что она училась в плохой советской школе, из-за чего у главы европейской дипломатии низкий уровень компетенции.

