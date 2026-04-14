Здоровые и блестящие волосы без лишних усилий: семь советов от косметолога

Сделать волосы красивыми, блестящими и здоровыми реально не только на приеме у специалиста, но и в домашних условиях. Существует ряд простых правил, которые помогут достичь поставленной цели без особых усилий и затрат. Косметолог Мадина Осман в интервью NEWS.ru дала семь работающих советов, как правильно ухаживать за волосами.

Как правильно выбирать средства для ухода за волосами

Подбирайте шампунь только с учетом типа и особенностей волос. Это значит, что для окрашенных, сухих, жирных или вьющихся локонов необходимо приобретать профессиональное средство с соответствующей пометкой, как и в случае проблемы с перхотью.

Уход за волосами не ограничивается очищением с помощью шампуня. Очень важно использовать кондиционер, который работает лучше всего перед нанесением основного средства, а не после. Данная хитрость мгновенно сделает волосы блестящими и шелковистыми.

Применяйте раз в неделю соответствующие маски, чтобы напитать и обогатить структуру стержня. Только сочетание трех ключевых компонентов поможет локонам оставаться блестящими и здоровыми.

Как правильно сушить волосы

Откажитесь от привычки сразу после мытья отчаянно высушивать волосы полотенцем, скручивая их в «кокон» и интенсивно натирая. В этот момент они наиболее уязвимы. Активное механическое воздействие делает локоны ломкими и хрупкими, а также усиливает их выпадение, особенно если данная проблема уже существует. Высушивание полотенцем нарушает кровообращение кожи, что приводит к ухудшению роста волос.

Кроме того, тюрбан, который мы часто сооружаем на голове, создает «парниковый эффект». В отдельных случаях это может привести к возникновению зуда, особенно на чувствительной коже. По этой причине после мытья нужно бережно промокнуть волосы и дать им высохнуть естественным путем либо с помощью фена.

Как правильно выбирать и использовать фен

Бывают случаи, когда требуется высушить волосы максимально быстро, например, перед работой или в холодную погоду. Использовать фен нужно с умом. Перед тем как включить устройство в розетку, обязательно нанесите на волосы термозащитное средство. Обычно оно предлагается в виде спрея. Во время сушки необходимо держать фен на расстоянии около двадцати сантиметров от волос. После воздействия горячего воздуха пройдитесь по локонам холодным, чтобы они стали упругими и эластичными. Не включайте фен сразу после того, как вы вышли из душа. Дайте волосам немного времени подсушиться естественным путем.

Как правильно питаться, чтобы волосы были здоровыми

Красота волос начинается с питания. Если вы хотите сделать шевелюру привлекательной и здоровой, обратите внимание на свой рацион. В нем обязательно должны присутствовать следующие элементы: белок, орехи, рыба, морковь и капуста. Они отвечают за силу, густоту, прочность, а также привлекательный внешний вид волос.

Кроме того, не забывайте о соблюдении питьевого режима. Это самый естественный и простой способ получить увлажнение кожи головы, а также усилить защитные функции волос. Правильный питьевой режим решает проблему с перхотью, уменьшая вероятность ее появления и выступая в роли хорошего профилактического средства.

Влияет ли стресс на состояние волос

Волосы, как и любой другой элемент нашего организма, сильно реагируют на стрессовые ситуации. Если вы находитесь в постоянном волнении и переживании, они могут обильно выпадать, стать тусклыми и ломкими. Это происходит из-за повышенной выработки кортизола, притормаживающего метаболический процесс.

Чем дольше вы находитесь в состоянии психологического напряжения, тем сильнее страдают волосы. При этом негативные последствия могут проявиться не сразу, а по истечении довольно длительного времени. Вы можете долго ломать голову над тем, почему волосы внезапно стали выпадать в таком количестве. В итоге выяснится, что этому способствовали обстоятельства, произошедшие несколько месяцев назад.

Можно ли верить рекламе чудесных средств для волос

Не стоит доверять навязчивой рекламе о чудодейственных средствах, гарантирующих решение проблемы секущихся кончиков. Это маркетинговый ход, не более. Никакое профессиональное средство не может гарантировать нужного эффекта кроме краткосрочного «склеивания» до первого очищения шампунем или расчесывания. Единственный выход — вовремя срезать секущиеся кончики, чтобы волосы не становились более ломкими. Если игнорировать такую «мелочь», повреждение будет подниматься все выше и закончится тем, что для выздоравливания волос придется серьезно убрать длину.

Как защитить волосы в плохую погоду

Оберегайте свои волосы от неблагоприятных погодных условий. В жаркий сезон надевайте на голову шляпы и кепки, чтобы защититься от опасных ультрафиолетовых лучей. Наносите специальные спреи на волосы во время пляжного отдыха. Не игнорируйте шапки и капюшоны зимой, так как локоны не любят холод, а также морозный ветер. Не выходите зимой на улицу с влажными волосами, поскольку резкие перепады температуры негативно отражаются на состоянии шевелюры. Такие простые мероприятия, которые многие люди часто игнорируют, помогут волосам оставаться сильными и здоровыми.

