Стилист рассказал, как эффективно сохранить цвет волос после покраски

Техника обратного мытья, при которой кондиционер наносят перед шампунем, позволяет дольше сохранить цвет волос, заявил LIFE.ru стилист Владимир Дубинин. По его словам, так называемый метод Reverse Washing активно используют многие западные люксовые бренды косметики, а в последнее время он набирает популярность в России.

Все привыкли сначала промывать корни волос шампунем, а затем использовать кондиционер. Но есть и другой способ: сначала наносится кондиционер, а затем шампунь. Этот метод уже хорошо зарекомендовал себя. Для тех, кто красит волосы и хочет дольше сохранить цвет без желтизны, например холодный оттенок, кондиционер помогает удерживать пигмент. Сухие кончики получают дополнительное питание и увлажнение, — отметил Дубинин.

По мнению стилиста, этот метод будет полезен и при проблеме сухих кончиков. Обратное мытье сделает волосы более напитанными и увлажненными. Кроме того, техника подойдет людям с тонкими локонами, склонными к жирности у корней. Так они смогут добиться качественного ухода по всей длине без утяжеления волос.

Ранее стилист Евгений Трефилов предупредил, что использование горячих инструментов для укладки без термозащиты может привести к сухости волос. По его словам, специальные средства предотвращают чрезмерное испарение влаги и сохраняют структуру локонов.