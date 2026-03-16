Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 11:13

Стилист рассказал, как эффективно сохранить цвет волос после покраски

Стилист Дубинин: нанесение кондиционера до шампуня позволит сохранить цвет волос

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Техника обратного мытья, при которой кондиционер наносят перед шампунем, позволяет дольше сохранить цвет волос, заявил LIFE.ru стилист Владимир Дубинин. По его словам, так называемый метод Reverse Washing активно используют многие западные люксовые бренды косметики, а в последнее время он набирает популярность в России.

Все привыкли сначала промывать корни волос шампунем, а затем использовать кондиционер. Но есть и другой способ: сначала наносится кондиционер, а затем шампунь. Этот метод уже хорошо зарекомендовал себя. Для тех, кто красит волосы и хочет дольше сохранить цвет без желтизны, например холодный оттенок, кондиционер помогает удерживать пигмент. Сухие кончики получают дополнительное питание и увлажнение, — отметил Дубинин.

По мнению стилиста, этот метод будет полезен и при проблеме сухих кончиков. Обратное мытье сделает волосы более напитанными и увлажненными. Кроме того, техника подойдет людям с тонкими локонами, склонными к жирности у корней. Так они смогут добиться качественного ухода по всей длине без утяжеления волос.

Ранее стилист Евгений Трефилов предупредил, что использование горячих инструментов для укладки без термозащиты может привести к сухости волос. По его словам, специальные средства предотвращают чрезмерное испарение влаги и сохраняют структуру локонов.

стилисты
красота
волосы
косметика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 16 марта: что завтра, слабость, головокружение
Иранский генерал назвал военные потери США и Израиля
Юрист дал советы по возврату средств за сбои домашнего интернета
Дети Лерчек узнали о страшном диагнозе мамы
Экономист рассказала о последствиях сокращенного дня для женщин
США и Израиль обвинили в сокрытии правды о Нетаньяху
Прокуратура проведет проверку ЧП с каноэ в Москве
Стало известно о судьбе остающихся на Украине россиян
На Кубани локализовали пожар на нефтебазе
Врач рассказал, какая болезнь придет на смену раку
Пушилин раскрыл, зачем ВСУ бьют по гражданскому населению ДНР
Путин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений в Эфиопии
Турция нарастила экспорт овощей в Россию на фоне ситуации с Ираном
«Широкая поддержка»: Путин оценил итоги референдума в Казахстане
Бывший муж Лерчек прервал молчание после новости о тяжелом раке
Крымский мост закрыли для движения автотранспорта
В Иране назвали число станций скорой помощи, уничтоженных США и Израилем
Сотни БПЛА атаковали Москву: куда попали, сколько жертв, удары ВСУ 16 марта
Россиянин проведет в колонии 14 лет за финансирование ФБК и ВСУ
Стилист рассказал, как эффективно сохранить цвет волос после покраски
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.