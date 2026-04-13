Блокада Ормуза, кибератаки, курды: Трамп решил взять Иран силой

Иран на переговорах с США в Исламабаде отказался свернуть свою ядерную программу, уничтожить необходимую для ее реализации инфраструктуру и передать Вашингтону запасы обогащенного урана. В ответ американский президент Дональд Трамп анонсировал морскую блокаду Исламской Республики. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: это не единственный вариант, который Штаты могут задействовать в качестве рычага давления. На что они пойдут, чтобы уничтожить ядерный потенциал противника — в материале NEWS.ru.

Что Иран заявил о своей ядерной программе

В столице Пакистана Исламабаде 11–12 апреля прошли первые прямые переговоры США и Ирана по урегулированию ближневосточного конфликта. По их итогам стороны не подписали ни одного документа — делегации были вынуждены разъехаться без результатов.

Камнем преткновения в диалоге Тегерана и Вашингтона стала ядерная программа Исламской Республики. По имеющимся данным, США потребовали, чтобы Иран полностью демонтировал основные объекты ядерной инфраструктуры, а также вывез запасы высокообогащенного урана за рубеж.

Иранские дипломаты охарактеризовали позицию Вашингтона как лишенную реализма и рациональности. Агентство Tasnim пишет, что Тегеран предложил ряд инициатив для сближения позиций, однако зацикленность Штатов на «чрезмерных» требованиях помешала делегациям достигнуть компромисса.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибывает на авиабазу Нур Хан в Равалпинди, Пакистан

Почему США хотят забрать уран у Ирана

В преддверии переговоров в Пакистане США признали, что, несмотря на прежние заявления Дональда Трампа, американским военным не удалось уничтожить объекты, задействованные в ядерной программе Ирана. По оценке экспертов, у Исламской Республики остаются мощности по изготовлению урана и около 450 кг этого материала, обогащенного до 60%.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), Иран сохранил защищенные подземные тоннели в районах Исфахана и Нетенза, которые делают его ядерную инфраструктуру менее уязвимой для возможных новых ударов. «Тегеран не собирается легко отдавать эти ресурсы», — сказал в беседе с газетой бывший чиновник Совета нацбезопасности Белого дома Эрик Брюэр.

Политолог-американист Геворг Мирзаян в беседе с NEWS.ru напомнил, что денуклеаризация Ирана — то есть лишение его возможности создавать ядерное оружие — одна из ключевых задач политики Трампа.

«Об этом неоднократно заявляли представители американской администрации, подчеркивая, что они не могут быть уверенными в том, что Исламская Республика когда-то не захочет вновь обладать таким оружием. Поэтому для достижения своих целей США, по сути, готовы применить все доступные средства — от дипломатического давления до угрозы и непосредственного применения силы», — сказал эксперт.

Смогут ли США забрать обогащенный уран

Глава Пентагона Пит Хегсет за несколько дней до переговоров действительно заявлял: если Тегеран не передаст Штатам свои запасы урана самостоятельно, американские военные их захватят. По данным WSJ, с этой целью Трамп рассматривает возможность проведения наземной операции в Исламской Республике. Пока решение не принято: Вашингтон понимает, что военнослужащим армии США придется как минимум несколько дней находиться на территории Ирана, что сделает миссию «сложной и рискованной».

По данным Axios, еще один вариант, который рассматривали в Белом доме — организация не масштабной операции, а небольших рейдов для установления контроля над запасами урана.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев в беседе с NEWS.ru допускал, что Штаты могут действовать комплексно — например, организовать «гибридное» нападение на Иран с применением точечных бомбардировок и кибератак, пробуждением «спящих» террористических ячеек и даже с опорой на местные формирования курдов.

«В экспертных кругах такие идеи называют „дружественным захватом“ в интересах реальной или мнимой оппозиции режиму — с последующим демонтажем ядерной инфраструктуры под американским контролем», — пояснял собеседник NEWS.ru.

Впрочем, военный эксперт Василий Дандыкин убежден: какой бы план ни согласовал Трамп, он вряд ли будет успешным. По его словам, обогащенный уран с большой долей вероятности хранится в разных точках Исламской Республики, поэтому провести слаженную операцию по его изъятию практически невозможно.

«Я думаю, что война США против Исламской Республики продолжится, но вывезти уран из Ирана будет нереально — это гораздо сложнее, чем спасти пилота, недавно катапультировавшегося во время падения истребителя F-15. Для изъятия нужно знать, где находятся запасы. Я не исключаю, что американцы даже пытались их найти, но у них не получилось», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что способов добиться своего у Вашингтона действительно много — и американцы наверняка испробуют их все, прежде чем поймут, что они неэффективны.

«Бывший премьер Британии Уинстон Черчилль говорил, что США всегда находят правильный путь — после того, как испробуют все остальные. Думаю, что чем активнее Штаты будут действовать в попытках „изнасиловать“ Иран, тем больше весь мир будет убеждаться, что без ядерного оружия в диалоге с ними не обойтись. Не уверен, что Вашингтону нужно именно это», — заметил парламентарий в разговоре с NEWS.ru.

Дональд Трамп

Что будет дальше в конфликте США и Ирана

Американист Малек Дудаков считает, что Трамп сейчас находится на распутье. Для выполнения хотя бы части задач своей операции против Ирана он мог бы решиться как на наземную операцию, которая приведет к потерям среди американских военных и поставит под угрозу его рейтинги, так и продолжить наносить удары по инфраструктуре Исламской Республики — правда, события последних полутора месяцев показали неэффективность этой тактики.

Пока в Вашингтоне выбрали альтернативный вариант давления на Иран — блокаду Ормузского пролива. Мирзаян считает, что если эта угроза будет реализована, то двухнедельному перемирию, объявленному Тегераном и Вашингтоном, придет конец. В таком случае конфликт может развиваться по непредсказуемому сценарию.

«Но прямая полномасштабная война с разрушением иранской экономики и вводом иностранных войск не нужна никому — ни Трампу, ни иранскому руководству. Рано или поздно стороны будут вынуждены искать компромисс или какое-то мирное решение. Хотя сейчас пространства для этого действительно мало — в том числе из-за влияния внешних акторов, включая Израиль, что усложняет переговорный процесс», — заключил американист.

Читайте также:

США тайно готовятся уничтожить главное для Ирана: что задумал Трамп

Моджтаба Хаменеи при смерти? Кто на самом деле управляет Ираном

На Востоке решили — Ормуз без США: шансы для РФ, что будет с долларом