12 апреля 2026 в 10:05

Иран отверг требования США о вывозе обогащенного урана

На прошедших переговорах в Исламабаде делегация США настаивала на вывозе всех запасов обогащенного урана с территории Ирана, сообщает агентство Tasnim. По данным журналистов, американская сторона также пыталась поднять вопросы, касающиеся режима судоходства в Ормузском проливе, фактически стремясь к уступкам, которых не удалось добиться военным путем.

Во время переговоров американцы пытались добиться целей, которых не смогли добиться в ходе войны против Ирана. В частности, речь шла об Ормузском проливе и о вывозе из Ирана ядерных материалов, — утверждает агентство.

Иранские дипломаты охарактеризовали позицию Вашингтона как лишенную реализма и рациональности, отметив, что Тегеран успешно «свел на нет» подобные притязания. Несмотря на ряд инициатив, предложенных иранской стороной для сближения позиций, зацикленность США на чрезмерных требованиях помешала достижению компромисса, сказано в публикации.

Ранее бывший переговорщик Госдепартамента по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер констатировал, что у Ирана на переговорах больше «козырей в рукаве», чем у США. По его словам, Тегеран не готов идти американцам на уступки, потому что превратил географию в свое оружие, когда перекрыл Ормузский пролив.

