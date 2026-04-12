Бывший дипломат США раскрыл, почему у Ирана больше «козырей в рукаве»

У Ирана на переговорах больше «козырей в рукаве», чем у США, заявил бывший переговорщик Госдепартамента по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер. По его словам, которые приводит CNN, Тегеран не готов идти американцам на уступки, потому что превратил географию в свое оружие, когда перекрыл Ормузский пролив.

Они (иранские власти. — NEWS.ru) продемонстрировали ужасающую способность подрывать безопасность и стабильность. Все это — их козыри, — считает Миллер.

По его мнению, Иран готов рискнуть и допустить продолжение конфликта. Бомбежки со стороны Соединенных Штатов и Израиля для Тегерана будут предпочтительнее, чем уход с переговоров с пустыми руками, заключил экс-дипломат.

Ранее иранские СМИ писали, что на прошедших переговорах в Исламабаде делегация США настаивала на вывозе всех запасов обогащенного урана с территории Ирана. По данным журналистов, американская сторона также пыталась поднять вопросы, касающиеся режима судоходства в Ормузском проливе, фактически стремясь к уступкам, которых не удалось добиться военным путем. Иран же все эти требования отверг.