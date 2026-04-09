Моджтаба Хаменеи при смерти? Кто на самом деле управляет Ираном

Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы «ранен и обезображен». О проблемах аятоллы со здоровьем сообщают и западные СМИ: по их версии, сейчас он находится на лечении в Куме, а перемирие с США согласовывал через «курьеров». Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что в этих слухах на самом деле может быть доля правды. Что случилось с Хаменеи и кто от его лица договаривается с Вашингтоном — в материале NEWS.ru.

Что на Западе говорят о здоровье Хаменеи

Газета The Times со ссылкой на данные американской и израильской разведок сообщила, что сын и преемник прежнего рахбара Ирана Моджтаба Хаменеи «недееспособен». Как утверждает издание, новый верховный лидер Исламской Республики якобы получил ранения в результате авиаудара, убившего его отца, мать, жену Захру Хаддад-Адель и одного из сыновей. С того момента, подчеркивают журналисты, он остается без сознания, а его состояние оценивается как «тяжелое».

«Моджтаба Хаменеи находится на лечении в Куме в тяжелом состоянии и не может участвовать в принятии каких-либо решений», — следует из выводов разведки.

Шеф Пентагона Хегсет в свою очередь высказался о состоянии иранского лидера на брифинге для журналистов. По его словам, Хаменеи получил ранения и был «обезображен», а иранская промышленность — фактически уничтожена.

Слухи о предполагаемом ранении или даже гибели аятоллы появлялись и раньше. В частности, президент Штатов Дональд Трамп допускал, что Хаменеи жив, но «в чрезвычайно плохом» состоянии. В пользу этой версии, по его мнению, говорит тот факт, что с самого начала войны рахбар не появлялся на публике. Однако эти утверждения опроверг официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Он заявил, что Хаменеи «в порядке» и позже может показаться аудитории.

Кто в Иране ведет переговоры с США

Несмотря на сообщения о «недееспособности» Хаменеи, Иран и США заключили двухнедельное перемирие и начали переговоры об урегулировании кризиса на Ближнем Востоке. Тегеран направил Вашингтону свой список из 10 пунктов для установления долгосрочного мира в регионе и разблокировки Ормузского пролива.

Издание Axios со ссылкой на источник, знакомый с ходом диалога, отметил: без согласия Хаменеи сделка бы не состоялась. По словам инсайдера, аятолла лично участвовал в согласовании предложения о прекращении огня, однако передавал указания через посредников-курьеров, используя записки. Такую секретность собеседник прессы связывает не с тяжелым состоянием верховного лидера, а с возможной угрозой покушения на его жизнь со стороны Израиля.

Политолог, иранист Саид Гафуров в разговоре с NEWS.ru отметил, что с точки зрения исполнительной власти Ираном управляют президент и кабинет министров. Поэтому даже если с Хаменеи что-то произошло, то республика не остается без контроля.

«Cуществует специальный совет уполномоченных, их власть ближе к судебной — аналога этого органа у нас нет. Поскольку рахбар еще числится верховным главнокомандующим, они вполне в состоянии заменить его коллегиально», — пояснил эксперт.

Политолог и иранист Каринэ Геворгян также отметила: поскольку переговоры между Вашингтоном и Тегераном непрямые, определить, с кем конкретно ведет диалог американская сторона, достаточно сложно. Тем не менее компетентных личностей иранской верхушке хватает, заметила собеседница NEWS.ru.

«Понятно, что у всех есть, например, номер министра иностранных дел Аббаса Аракчи — СМС-сообщениями перекидываться можно. И ранее было понятно, что в Иране выстроена вертикаль власти и коллективная управленческая деятельности. А сейчас, в условиях боевых действий, работает так называемая мозаичная, или децентрализованная, доктрина обороны — она оказалась эффективной», — указала Геворгян.

Что на самом деле случилось с Хаменеи

Опрошенные NEWS.ru эксперты расходятся во мнениях о судьбе Моджтабы Хаменеи. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин предположил, что слухи о здоровье рахбара могут быть лишь попыткой дестабилизировать иранские элиты. Однако даже если аятолла действительно погибнет, это вряд ли будет Вашингтону на руку, считает эксперт.

«На его место, скорее всего, придет политик, который более радикально настроен к Штатам. Американцы мало что выиграют от его смерти. Возможно, что это фейк, поскольку США хотят сделать ставку как раз на дестабилизацию, на ослабление Ирана изнутри. Им нужно, чтобы иранцы поверили, что Штаты вместе с Израилем поэтапно ликвидируют всю политическую верхушку», — объяснил он.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в свою очередь не исключил: еще в начале марта в Иране случился «мягкий переворот» — когда Совет экспертов, уполномоченный выбирать нового верховного лидера, избрал на эту должность Хаменеи под давлением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

«По всей видимости, к тому моменту Моджатаба Хаменеи или был убит, или во всяком случае находился без сознания после ранения, полученного им вместе с отцом. КСИР на протяжении многих десятилетий играл важную роль во внешней и внутренней политике Ирана. То есть он обладает и военной, и репрессивной, и экономической, и финансовой властью — не хватало только верховной. И теперь корпус ее получил. Думаю, что сейчас республикой руководят три-четыре генерала от имени Хаменеи», — выдвинул предположение востоковед.

В любом случае Исламской Республики, какой мы знали ее до войны, уже не будет, уверен Сажин. По его словам, события последних недель навсегда изменили Иран.

«Вполне возможно, сохранятся атрибуты власти: флаг, герб. Может быть, сохранится даже государственное устройство и все остальное, но суть изменится, потому что к власти пришли уже другие люди. И как они дальше поведут этот корабль, сказать трудно, потому что много приходящих моментов. Это и война, и отношения с США, а также со странами Ближнего Востока, которые сейчас находятся в сильнейшей оппозиции к Тегерану. Кроме того, существуют и государства за пределами региона, которые потребляют углеводороды с Ближнего Востока, — некоторые тоже недовольны Тегераном. В общем, остается очень много моментов, которые анализировать пока невозможно», — заключил эксперт.

