На Востоке решили — Ормуз без США: шансы для РФ, что будет с долларом

Турция, Египет и Саудовская Аравия хотят создать консорциум по управлению поставками нефти через Ормузский пролив. По данным Reuters, эта идея обсуждалась в преддверии встречи по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке, которая прошла в Пакистане 29 марта. Какие перспективы у новой организации, станет ли она угрозой торговле нефти за доллары, а также сможет ли к ней присоединиться Россия — в материале NEWS.ru.

Что известно о нефтяном консорциуме Турции, Египта и Саудовской Аравии

29 марта в Исламабаде состоялась встреча министров иностранных дел Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии. На ней главы МИД четырех стран обсудили организацию потенциальных переговоров между США и Ираном по урегулированию ближневосточного кризиса, а также усилия по стабилизации судоходства в Ормузском проливе.

Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили Reuters, что один из вариантов нормализации работы торговых потоков предусматривает создание консорциума, который обеспечивал бы платный проход судов через пролив по примеру Суэцкого канала. Утверждается, что Эр-Рияд, Анкара и Каир уже согласились принять участие в проекте. При этом Исламабад не получал официального приглашения.

По словам инсайдеров, идея также уже обсуждалась с США и Ираном: главнокомандующий армией Пакистана Асим Мунир регулярно контактировал с вице-президентом Штатов Джей Ди Вэнсом. Позиция Вашингтона и Тегерана по данному вопросу не озвучивалась.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в беседе с NEWS.ru отметил, что в предполагаемой сделке Саудовской Аравии, Турции и Египта слишком много «пробелов». Из-за них непонятно, каким именно образом государства намерены контролировать судоходство в Ормузском проливе.

«Поскольку Саудовская Аравия располагает мощными вооруженными силами, вероятнее всего, она считает, что также в состоянии остановить движение тех танкеров, что сейчас пропускает Иран. В целом эти три государства могли бы провести в проливе, например, десантную операцию и установить территориальный контроль над акваторией. А без этого Иран свой самый главный козырь в конфликте с Израилем и США не отдаст», — подчеркнул эксперт.

Как на создание консорциума отреагирует Иран

До начала американо-израильской операции против Ирана на Ормузский пролив приходилось порядка 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. На фоне боевых действий Тегеран перекрыл эту морскую артерию, что спровоцировало рост цен на энергоресурсы по всему миру. Так, например, нефть марки Brent с конца февраля подорожала на 44%: согласно данным Trading Economics, по состоянию на вечер 30 марта она торговалась почти по $112 за баррель.

Сейчас Ормузский пролив остается под контролем Исламской Республики, которая пропускает через него суда дружественных государств, включая Россию. При этом член комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди сообщил о планах официально установить плату за безопасный проход по данному маршруту.

Он обратил внимание, что подобная практика достаточно распространена в мире. В качестве примеров парламентарий привел сбор, введенный Турцией за проход судов через Босфор, а также налог Египта за пользование Суэцким каналом. При этом точный размер предполагаемой платы Боруджерди не озвучил.

Американист Геворг Мирзаян в беседе с NEWS.ru обратил внимание на важный нюанс, который может помешать планам Ирана.

«Непонятно, на каком основании Иран намерен взимать плату за проход торговых судов через пролив, который ему не принадлежит: два его побережья контролируются разными странами. Возможно, Тегеран имеет в виду проход между своей материковой территорией и, например, островами, которые находятся под его контролем», — подчеркнул он.

Чем создание нефтяного консорциума угрожает США

США уже пригрозили последствиями Ирану за полное закрытие Ормузского пролива. Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что у американского президента Дональда Трампа есть «несколько вариантов действий» на этот случай, за их подготовку отвечает Министерство войны Соединенных Штатов.

Опрошенные NEWS.ru эксперты полагают, что США могла бы порадовать перспектива перехода контроля над Ормузским проливом к кому-то, кроме Ирана. Но и здесь есть нюансы.

«Я думаю, что США могли бы поддержать проект „консорциума“, но в качестве краткосрочной меры. Дело в том, что сейчас через Ормузский пролив идет хотя бы какой-то нефтяной трафик. Если же движение полностью прекратится, то это, с одной стороны, напугает Тегеран, а с другой — цены на нефть подскочат очень резко. А именно этого Штаты не хотят прежде всего. Думаю, Вашингтон будет очень долго думать и, скорее всего, этот вариант не поддержит, потому что главное в Америке — это внутренняя политика. Все войны, даже нынешняя, для Трампа — вещь второстепенная», — считает Ткаченко.

Мирзаян в свою очередь усомнился в способности Саудовской Аравии, Египта и Турции перехватить контроль над акваторией.

«Мы видим, что Иран настроен крайне серьезно — он атакует корабли. Если, например, Турция начнет вводить свои суда в регион для конвоирования танкеров, то подставит себя под удар. Возможно, Тегеран не атакует ее, а вот Израиль под видом иранских ракет сможет потопить какой-нибудь ее корабль. После этого у Анкары не останется иного выбора, кроме как быть втянутой в войну, что опять же в израильских интересах», — указал американист.

Еще один вариант, по его мнению, мог бы заключаться в появлении базы одного из государств консорциума в Ормузском проливе. Правда, желающих подставляться под удар не так уж много.

«США были бы рады, если бы какая-то страна взяла на себя функцию защиты идущих через Ормузский пролив танкеров. Но пока, как мы видим, никто под это дело не подписывается — все понимают риски», — заметил Мирзаян.

Депутат Госдумы Сергей Алтухов в разговоре с NEWS.ru и вовсе предположил, что сообщения о создании консорциума могут быть контролируемым вбросом со стороны Запада. По его словам, формирование подобной структуры просто невозможно без участия Ирана.

«Запад хочет подтолкнуть Тегеран к уступкам — показать, что альтернатива его контролю над проливом существует и прорабатывается без его участия. На фоне войны западные медиа хотят представить ситуацию не как тупиковую, а как имеющую план Б, чтобы снизить градус паники на рынках и проверить реакцию мирового сообщества, России и Китая на идею передачи контроля над стратегическим объектом союзникам Штатов по НАТО», — заключил парламентарий.

Как создание консорциума повлияет на доллар, присоединится ли РФ

По словам Мирзаяна, нефтяной консорциум Турции, Египта и Саудовской Аравии может стать основой для альтернативы ОПЕК с участием США и Ирана.

«Это предложение от трех стран упорядочить провоз нефти через пролив, и только лишь. Никакого вызова США или доллару там нет. Все эти страны сильно связаны с США и привязаны к доллару и ничего против них не делают. Наиболее реальный вариант — это создание после войны международного консорциума при учете интересов США и Ирана. В таком случае у России будет вариант поучаствовать в этом — теоретически. Но практически у Москвы хватает других задач, а в деле с консорциумом можно столкнуться с сильным противодействием конкурентов», — заключил Мирзаян.

