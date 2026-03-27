Дай еще миллион: Зеленский развязал руки военкомам — нужно больше солдат

Власти Украины намерены к апрелю ввести новые нормы мобилизации, которые затронут жителей крупных городов, включая Киев. По данным источников, президент страны Владимир Зеленский поставил задачу до конца 2026 года набрать в войска 1 млн человек. В Верховной раде считают, что новые правила упорядочат работу территориальных центров комплектования (ТЦК). Однако опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: военкомам еще больше развяжут руки. На что они пойдут в рамках повальной «бусификации» — в материале NEWS.ru.

Как изменится мобилизация на Украине

Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что работу над усовершенствованием мобилизации в ВСУ сейчас ведут члены парламента, офис президента Украины и министерство обороны страны.

«Я уверен, что будут разработаны адекватные и справедливые правила мобилизации, которые улучшат процесс, уменьшат конфликты и обеспечат необходимую поддержку сектору безопасности и обороны», — цитирует нардепа издание «Телеграф».

По словам Вениславского, одним из возможных изменений станет перераспределение мобилизационной нагрузки. Депутат подчеркнул, что в сельской местности мобилизовано непропорционально большое количество мужчин, в то время как в крупных городах, таких как Киев, ситуация иная.

Осведомленные источники утверждают, что в планах у украинского командования мобилизовать до 1 млн человек к концу текущего года.

Военно-политический эксперт, президент фонда исторических и научных исследований «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Владимир Зеленский намерен мобилизовать остатки человеческого резерва, который пока еще имеется в распоряжении украинских властей.

«По оценкам, это действительно около 1 млн человек — граждан Украины мужского пола, которые до сих пор скрываются от военкоматов. Почему это будет происходить в больших городах? Потому что там улов более „сытный“, более надежный. Малые города и сельская местность уже полностью обезлюдели, ловить там практически нечего. А вот Киев, Одесса, Днепропетровск, Запорожье, Львов и другие крупные города — все это еще можно задействовать для пополнения армии», — пояснил собеседник.

Кого будут набирать в ВСУ

Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в 2022 году и с тех пор неоднократно продлевалась, а ее правила пересматривались. Например, весной 2024 года Зеленский подписал закон об ужесточении набора в войска: он отменил статус «ограниченно годен», снизил призывной возраст с 27 до 25 лет, а также усилил санкции для уклонистов.

В январе 2026-го депутат Верховной рады Сергей Бабак анонсировал рассмотрение законопроекта, который лишает права на отсрочку от мобилизации мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и колледжи. Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник тогда отметил, что таким образом Киев пытается увеличить число мобилизованных.

В марте губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военкомы начали привлекать женщин, представляющихся волонтерами, для принудительной мобилизации мужчин в Херсоне. По словам главы региона, они обходят жилые дома под предлогом раздачи гуманитарной помощи.

Анпилогов считает, что теперь сотрудники ТЦК будут «хватать» всех, кто просто соответствует призывному возрасту.

«На Украине сейчас от мобилизации освобождена только молодежь. Но это касается только тех, кто полностью внес свои учетные данные в государственную систему — так называемый „Резерв+“», — подчеркнул он.

Как теперь пойдет мобилизация на Украине

Украинцы выступают против как самой мобилизации в ВСУ, так и против жестких действий сотрудников ТЦК: в Сети регулярно появляются новые видео с избиениями мобилизованных на улицах украинских городов. В некоторых случаях эти происшествия приводит к гибели людей.

В прошлом году в Верховную раду поступил законопроект, который предусматривал введение уголовной ответственности для ТЦК за незаконную мобилизацию. Речь шла, например, о случаях, когда в войска отправляют тех, кто имеет бронь или отсрочку или не может служить по состоянию здоровья. Однако документ сняли с повестки.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru отметил, что методы украинских военкомов будут лишь ужесточаться.

«Киев по указке Запада перестанет стесняться в способах мобилизации населения, потому что Зеленский и его команда абсолютно не ценят народ и не озабочены вопросом его сохранения. Верховная рада может вести работу по снятию с Украины обвинений в нарушении прав человека, хотя множество таких случаев задокументировано. Что бы там депутаты Рады ни говорили, террористический режим Зеленского будет продолжать „бусификацию“ так, как ему нужно», — считает парламентарий.

Анпилогов заметил: пока насилие ТЦК в отношении украинских граждан не достигло своего предела, военкомам еще есть куда стремиться.

«Если им предоставят все полномочия — врываться в жилища, заниматься отловом чуть ли не по алфавитным спискам, — то набрать 1 млн будет возможно, хотя и непросто. И в этом вопросе, мне кажется, Зеленский пойдет на любые преступления. Потому что иначе обеспечить пополнение ВСУ просто не представляется возможным», — резюмировал эксперт.

