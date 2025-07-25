Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 21:31

Сотрудник ТЦК избил пришедшего на помощь к сыну мужчину

В Кривом Роге сотрудник ТЦК избил отца мобилизованного мужчины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Кривом Роге сотрудник территориального центра комплектования избил мужчину, приехавшего на поиски своего насильно мобилизованного сына, сообщает «Страна.ua». Пострадавшего с травмами головы доставили в больницу. Инцидент произошел возле здания ТЦК, когда отец попытался остановить выезжавший автобус.

Мужчина приехал в военкомат на поиски своего сына. Оттуда выехал автобус, отец что-то сказал водителю — тот вышел, догнал его и избил. Пострадавший с разбитой головой был госпитализирован, — говорится в публикации.

По информации очевидцев, поблизости находились полицейские. Однако они решили не вмешиваться и не останавливать конфликт.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, как граждане Украины ненавидят сотрудников ТЦК. По его словам, они передают ВС России координаты военкоматов, чтобы по ним наносили удары. Дипломат добавил, что украинцы радуются, когда эти удары достигают цели.

До этого депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что на Украине планируют создать мобильные ТЦК, чтобы защититься от ударов. По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, российские атаки замедляют мобилизацию и снижают пополнение сил на фронте.

ТЦК
Украина
мобилизация
избиения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянина высадили с самолета из Стамбула за оскорбление турок
Киев заполонили рои гигантских насекомых
Британские парламентарии призвали Стармера признать соседа Израиля
Песни Пугачевой потребовали отменить
Стало известно об уничтожении компроматов на Зеленского в Киеве
На Западе раскрыли простой способ завершить конфликт на Украине
«Я предал память дедов»: россиянина осудили за госизмену и вербовку
Заохаете от удовольствия: готовим домашнее желе из черной смородины
Названо число без вести пропавших после взрыва газа в Саратове
Сотрудник ТЦК избил пришедшего на помощь к сыну мужчину
Украинец плюнул в Безуглую во время митинга
Командира группы полка ССО ликвидировали на Сумском направлении
Стало известно, кто может оплатить повышение зарплат ВСУ
Названо число обратившихся за помощью после взрыва газа в Саратове
В Саратовской области объявили траур после взрыва газа в многоэтажке
В СПЧ высказались об идее поднять демографию в России с помощью мигрантов
Трамп рассказал о главном обмане Барака Обамы
Главу наркобанды принудительно депортируют в Россию
«Наступление северной клешни»: военкор раскрыл обстановку в Красноармейске
Матвиенко рассказала Путину о разработке карты юного спортсмена
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.