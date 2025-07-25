Сотрудник ТЦК избил пришедшего на помощь к сыну мужчину В Кривом Роге сотрудник ТЦК избил отца мобилизованного мужчины

В Кривом Роге сотрудник территориального центра комплектования избил мужчину, приехавшего на поиски своего насильно мобилизованного сына, сообщает «Страна.ua». Пострадавшего с травмами головы доставили в больницу. Инцидент произошел возле здания ТЦК, когда отец попытался остановить выезжавший автобус.

Мужчина приехал в военкомат на поиски своего сына. Оттуда выехал автобус, отец что-то сказал водителю — тот вышел, догнал его и избил. Пострадавший с разбитой головой был госпитализирован, — говорится в публикации.

По информации очевидцев, поблизости находились полицейские. Однако они решили не вмешиваться и не останавливать конфликт.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, как граждане Украины ненавидят сотрудников ТЦК. По его словам, они передают ВС России координаты военкоматов, чтобы по ним наносили удары. Дипломат добавил, что украинцы радуются, когда эти удары достигают цели.

До этого депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что на Украине планируют создать мобильные ТЦК, чтобы защититься от ударов. По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, российские атаки замедляют мобилизацию и снижают пополнение сил на фронте.