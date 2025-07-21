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21 июля 2025 в 14:36

На Украине могут появиться мобильные ТЦК

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

На Украине могут появиться мобильные ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата), передает RT со ссылкой на местные СМИ и народного депутата Верховной рады Федора Вениславского. Подобную меру сочли необходимой во избежание ударов по стационарным ТЦК. Окончательное решение остается за командованием Вооруженных сил Украины.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, Россия наносит удары по украинским ТЦК для замедления мобилизации. По его словам, такие действия сокращают пополнение сил на фронте, что напрямую влияет на ситуацию в зоне боевых действий.

До этого в Сети опубликовали видео, на котором сотрудники территориальных центров комплектования издеваются над молодыми людьми. На кадрах видно, как военком швыряет о землю парня со связанными за спиной руками. Где именно было сделано видео — неизвестно.

Ранее депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что представители украинских военкоматов и полицейские фактически охотятся на граждан в рамках мобилизации. По его словам, «позорные действия» сотрудников ТЦК вызывают недовольство у украинцев.

ТЦК
Украина
ВСУ
Верховная Рада
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