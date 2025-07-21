Военэксперт ответил, почему Россия бьет по украинским ТЦК

Россия наносит удары по украинским территориальным центрам комплектования ВСУ (аналог военкомата) для замедления мобилизации, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, такие действия сокращают пополнение сил на фронте, что напрямую влияет на ситуацию в зоне боевых действий.

Отчасти удары по ТЦК можно считать помощью украинцам. Это серьезная тема военная, это мобилизационные ресурсы. Это важно, потому что чем меньше организация, чем меньше пополнение будет на фронт идти среди врага, тем лучше для нас, для наших бойцов. Это очевидно. Поэтому удары будут, еще много объектов осталось, — пояснил Дандыкин.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска в ходе группового удара в ночь на 19 июля высокоточным оружием нанесли поражение украинским предприятиям ВПК, на которых производились компоненты ракетного вооружения и ударных беспилотников. Кроме того, ВКС России атаковали территориальный центр комплектования ВСУ, авиаремонтный завод и места подготовки к запуску БПЛА.