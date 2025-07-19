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19 июля 2025 в 12:35

Российские войска оставили ВСУ без ракетного завода

Минобороны: ВС России нанесли высокоточный удар по ракетному заводу Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские войска в ходе ночного группового удара высокоточным оружием нанесли поражение украинским предприятиям ВПК, на которых производились компоненты ракетного вооружения и ударных беспилотников, сообщили представители Минобороны РФ в Telegram-канале. Кроме того, ВКС России атаковали территориальный центр комплектования ВСУ (ТЦК, аналог военкомата), авиаремонтный завод и места подготовки к запуску БПЛА.

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия продолжит наносить удары по украинским объектам, в том числе и в Киеве, причем интенсивность атак будет лишь нарастать. По его словам, Москва не остановится на пути к разгрому «бандеровского режима».

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