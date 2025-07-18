«Разгром продолжится»: Медведев пообещал Украине новый этап ударов

Россия продолжит наносить удары по объектам на территории Украины, в том числе в Киеве, с возрастающей силой, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. По его словам, целью остается «разгром бандеровского режима».

Разгром бандеровского режима продолжится. Удары по объектам так называемой Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой, — написал политик.

Ранее Медведев заявил, что процесс «дебандеризации» Украины потребует длительной работы с общественным сознанием и исторической памятью населения. По его словам, это не месть, а восстановление общих исторических связей между народами России и Украины, которые обладают значительным потенциалом для мирного сосуществования и сотрудничества.

Вместе с тем Медведев обвинил Запад в вероломстве и устаревшем чувстве превосходства. Политик заявил о необходимости жесткого ответа на действия западных стран, включая возможность превентивных ударов. Он также отметил, что Россия больше не питает иллюзий относительно отношений с Западом.