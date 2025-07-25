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25 июля 2025 в 19:17

«Люто ненавидят»: в ООН рассказали об отчаянии украинцев из-за ТЦК

Полянский: украинцы сами присылают России координаты для ударов по ТЦК

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Граждане Украины настолько ненавидят сотрудников ТЦК, что присылают Вооруженным силам России координаты военкоматов для нанесения по ним ударов, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. В ходе заседания международной организации дипломат добавил, что украинцы радуются, когда снаряды попадают по цели.

Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК, которых в народе называют не иначе как «полицаи» по аналогии с фашистскими карателями в годы оккупации Украины во Второй мировой войне. Ненависть и отчаяние людей дошли до того, что они активно публикуют и присылают российским военным координаты военкоматов и бурно радуются, когда по ним осуществляются удары, — заявил Полянский.

Ранее в Днепропетровской области Украины подожгли служебный автомобиль работника военкомата. Неизвестный в городе Марганец использовал газовую горелку для повреждения Volkswagen Golf, принадлежащего сотруднику Никопольского территориального центра комплектования. Подозреваемому уже предъявлено обвинение по статье об умышленной порче чужого имущества.

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Дмитрий Полянский
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Украина
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