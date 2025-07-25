«Люто ненавидят»: в ООН рассказали об отчаянии украинцев из-за ТЦК Полянский: украинцы сами присылают России координаты для ударов по ТЦК

Граждане Украины настолько ненавидят сотрудников ТЦК, что присылают Вооруженным силам России координаты военкоматов для нанесения по ним ударов, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. В ходе заседания международной организации дипломат добавил, что украинцы радуются, когда снаряды попадают по цели.

Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК, которых в народе называют не иначе как «полицаи» по аналогии с фашистскими карателями в годы оккупации Украины во Второй мировой войне. Ненависть и отчаяние людей дошли до того, что они активно публикуют и присылают российским военным координаты военкоматов и бурно радуются, когда по ним осуществляются удары, — заявил Полянский.

Ранее в Днепропетровской области Украины подожгли служебный автомобиль работника военкомата. Неизвестный в городе Марганец использовал газовую горелку для повреждения Volkswagen Golf, принадлежащего сотруднику Никопольского территориального центра комплектования. Подозреваемому уже предъявлено обвинение по статье об умышленной порче чужого имущества.