27 января 2026 в 03:06

ТЦК придумали необычный способ отлавливать мужчин

Сотрудники ТЦК начали использовать дроны для ловли мужчин

ТЦК Украины
Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматов) на Украине стали применять дроны для обнаружения мужчин в городах и селах, заявил РИА Новости украинский военнопленный Алексей Лосев. По его словам, к уже «пойманным» мужчинам они применяют силу, даже если гражданин не сопротивляется.

Я поднимался под гору (вверх по дороге – NEWS.ru), они (сотрудники ТЦК – NEWS.ru.) приехали, сзади, они уже знали, вычислили, что кто-то из молодых идет. Они же там и дронами светят в селе. Поднимают дроны и вычисляют людей, мужиков особенно ловят. Приезжают, где-то машину ставят. Поднимают дроны и вычисляют, – сказал Лосев.

Ранее сдавшийся в плен в районе Димитрова в ДНР украинский военнослужащий Николай Пилипчук заявил о намерении передать российской стороне координаты территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине). Он понадеялся, что информация может быть использована для нанесения удара по военкомату.

До этого правительство Украины разработало законопроект об открытии территориальных центров комплектования в селах. Соответствующий документ уже зарегистрирован в Верховной раде. На сегодняшний день жители сел закреплены за районными ТЦК. Авторы инициативы рассчитывают, что это решение повысит эффективность мобилизации.

