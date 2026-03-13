Работа с Зеленским, борьба с алкоголизмом, СВО: как живет Эдуард Радзюкевич

Актер Эдуард Радзюкевич активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о спецоперации и Владимире Зеленском?

Чем известен Радзюкевич

Эдуард Радзюкевич родился 11 июля 1965 года в Петрозаводске. Прежде чем стать актером, он несколько лет проработал на заводе. Затем поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина.

«На заводе мне пророчили повышение до бригадира, и по тем временам я зарабатывал очень приличные деньги. Мне было страшно так кардинально менять свою судьбу, однако я понимал, что это совсем не мое. Изначально я хотел быть военным, но меня комиссовали. Потом отучился и пошел работать на завод, но меня всегда тянуло в искусство», — вспоминал он в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Известность Радзюкевичу принесло скетч-шоу «6 кадров», где он работал с Федором Добронравовым, Галиной Даниловой, Сергеем Дороговым, Ириной Медведевой и Андреем Кайковым.

Помимо этого, артист снимался в проектах «Байрон», «Елка», «Глазами волка», «Чуки-Куки», «Последний человек Атлантиды», «ВСЛУХ!» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 50 работ.

Также он известен как режиссер сериалов «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Сваты-3».

Что известно о личной жизни Радзюкевича

Первой женой Эдуарда Радзюкевича была коллега Елена Ланская.

Второй раз он узаконил отношения с коллегой Еленой Юровских. В браке родился сын Георгий.

Сейчас Радзюкевич женат на режиссере монтажа Марии Сергеенковой.

Что известно об алкогольной зависимости Радзюкевича

Эдуард Радзюкевич в интервью Светлане Баласанян признавался, что на протяжении долгого времени страдал от алкогольной зависимости и находился «в перманентном состоянии опьянения». Справиться с пагубной привычкой актеру помогло рождение сына.

Эдуард Радзюкевич Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Я не хотел, чтобы сын видел меня пьяным, мне было стыдно. Но у меня была очень сильная зависимость, и я понял, что я не справлюсь без медикаментозной помощи. И я лег и „зашился“», — раскрыл он.

Что Радзюкевич говорил о спецоперации

Эдуард Радзюкевич поддерживает проведение спецоперации. По его мнению, все публичные люди должны раскрыть свою позицию по СВО.

«Говорят, что артист должен быть вне политики. Может быть. Но это не значит, что он должен быть полным дебилом и не разбираться в процессах, которые происходят. Когда мне начинают рассказывать какие-то сказки, то я сразу отвечаю, что у меня родственники в городе Сумы. Правда, мы не общаемся, но давно и по другой причине. Но я скажу точно: на Украине людей переформатировали, они стали зомби», — считает он.

Радзюкевич называл Украину «фашистским государством», которое, по его мнению, «не должно существовать». При этом артист уточнил, что имеет в виду государственную форму, а не людей.

«На Украине просто фашизм, конкретный фашизм. И начался он давно, при Хрущеве, тогда была мина замедленного действия с отдачей Крыма. Вот что мы и имеем сейчас — фашистское государство. Я считаю, что оно не должно существовать. Именно в государственной форме, я не о людях сейчас говорю», — добавил он.

Что Радзюкевич говорил о Зеленском

Эдуард Радзюкевич рассказывал о работе с украинским политиком Владимиром Зеленским и о том, что он в тот период разговаривал на русском языке. По его мнению, сейчас Зеленский стал «убийцей и фашистом».

«Мы вместе участвовали в проекте „Слава богу, ты пришел!“, и еще я снимал третью часть „Сватов“, где он был сценаристом и продюсером. Тогда проблем не возникало, к тому же все говорили на русском. Мы с Зеленским особо близко не общались, но все было тогда нормально и адекватно. А сейчас он убийца, фашист и враг. Там тоже случилось переформатирование», — заявил он.

Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Чем сейчас занимается Радзюкевич

Эдуард Радзюкевич продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Опасный холостяк», «Подарок», «Плохие девчонки», «Еврейское счастье», «Семейка легкого поведения» и «Играем Зощенко».

В 2025 году актер также снялся в проектах «Паромщик» и «В титрах не значатся».

Недавно он заявил, что в последнее время выходит слишком много «недоброкачественной муры». По его мнению, в российском кинематографе важно снимать больше качественного кино.

«Снимать нужно больше честных картин и хорошо написанных, и снимать профессионально, качественно, потому что слишком много муры недоброкачественной у нас было. Сейчас, по крайней мере, я понимаю, что идет тенденция, и дай бог, чтобы люди снимали качественное кино и интересные истории. А то, что там человеческое должно быть на первом плане… Мне кажется, в любом хорошем кино должна быть человечинка», — высказался он NEWS.ru.

