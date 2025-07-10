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10 июля 2025 в 17:06

Актер из «6 кадров» призвал всех коллег раскрыть свою позицию по СВО

Актер Радзюкевич: все артисты должны высказаться о спецоперации

Эдуард Радзюкевич Эдуард Радзюкевич Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Актер театра и кино Эдуард Радзюкевич, известный по скетч-шоу «6 кадров», в интервью журналисту Светлане Баласанян заявил, что все публичные люди должны раскрыть свою позицию по спецоперации. По его словам, артистам следует быть в курсе всех процессов.

Говорят, что артист должен быть вне политики. Может быть. Но это не значит, что он должен быть полным дебилом и не разбираться в процессах, которые происходят. Когда мне начинают рассказывать какие-то сказки, то я сразу отвечаю, что у меня родственники в городе Сумы. Правда мы не общаемся, но давно и по другой причине. Но я скажу точно: на Украине людей переформатировали, они стали зомби, — уточнил он.

По его мнению, самые страшные люди не те, кто выступает против СВО и действий российской власти, а те, кто молчит. Радзюкевич подчеркнул, что в тяжелые времена нужно быть со своей страной.

Одни молчат, потому что полностью согласны с этим, другие — потому что полностью не согласны, а третьи — потому что не знают, как к этому относиться, и потому что устали. Но есть люди, которые с камнем за пазухой, это самая страшная категория, которая делает все исподтишка, потихонечку. Сейчас надо понимать, кто с нами, а кто против нас. Когда стране плохо, ты должен быть со своей страной, либо ты не имеешь никакого отношения к ней, — добавил Радзюкевич.

Ранее звезда «6 кадров» Галина Данилова рассказала, что понимает истинные причины, из-за которых началась СВО. Она также призналась, что ее сын Никита написал рэп-композицию о президенте РФ Владимире Путине и сам ее исполнил.

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