12 февраля 2026 в 21:38

«Слишком много муры»: Радзюкевич назвал основной признак хорошего кино

Радзюкевич призвал снимать больше качественного кино

Эдуард Радзюкевич Эдуард Радзюкевич Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В российском кинематографе важно снимать больше качественного кино, заявил актер и режиссер Эдуард Радзюкевич на премьере фильма «Красавица» в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По его словам, в последнее время выходит слишком много «недоброкачественной муры». На первом месте в качественном кино должна быть человеческая история, добавил актер.

Снимать нужно больше честных картин и хорошо написанных, и снимать профессионально, качественно, потому что слишком много муры недоброкачественной у нас было. Сейчас, по крайней мере, я понимаю, что идет тенденция, и дай бог, чтобы люди снимали качественное кино и интересные истории. А то, что там человеческое должно быть на первом плане… Мне кажется, в любом хорошем кино должна быть человечинка, — сказал Радзюкевич.

Ранее актер Иван Добронравов выступил против упрощения и отказа от сложных, в том числе военных, тем в кино. По его мнению, это может привести к утрате глубокого общения. Он также отметил, что вопрос об уместности военных лент следует адресовать тем, кто пережил описываемые события.

