Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 21:32

Актер Добронравов ответил, нужны ли сейчас фильмы на непростую тему

Актер Добронравов: в фильмах нельзя говорить только на простые темы

Иван Добронравов Иван Добронравов Фото: NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если люди будут говорить только на простые темы, то скоро все вообще перестанут общаться друг с другом, заявил корреспонденту NEWS.ru актер Иван Добронравов на премьере фильма «Красавица». Так он ответил на вопрос, не устал ли зритель от военных фильмов.

Людям, которые жили тогда, им надо задать вопрос, было ли тяжело им? Если мы начнем все время говорить на простые темы, давайте не будем удивляться, что мы скоро совсем перестанем общаться друг с другом, — заявил Добронравов.

Ранее актер Егор Бероев заявил, что человек должен искренне прийти к пониманию, что, когда идет конфликт, нужно быть «со своими». Таким образом он ответил на вопрос о съемках нового фильма о событиях в Мариуполе во время СВО.

До этого актер Иван Охлобыстин порекомендовал молодым людям посмотреть фильмы Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Марка Захарова и Сергея Бондарчука. В список обязательных он включил «Андрея Рублева», «Неоконченную пьесу для механического пианино» и «Сталкера». Артист также рассказал, как заменил детям смартфоны с подобранной фильмотекой, включая постановки Малого театра и культовое зарубежное кино.

культура
Россия
актеры
фильмы
Александр Чеков
А. Чеков
Оксана Прачёва
О. Прачёва
Виктория Катаева
В. Катаева
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воровка, изменщик, русофобы: кто еще приехал на Олимпиаду-2026
Полиция Франции раскрыла, как обогащались сотрудники Лувра
Дуров назвал условие создания успешного мессенджера
Россия могла предложить США возвращение к долларовым операциям
ПВО отбила атаку дронов ВСУ на три региона России
Лыжная прогулка по Ладожскому озеру закончилась трагедией
Педофил, садист, агент ЦРУ и МОССАДа. Что еще скрывал Джеффри Эпштейн
Слухи о раке, смерть мужа, отсутствие ролей: как живет Анна Фроловцева
Итальянец едва не лишился €120 тыс. из-за жестяной банки
Онищенко предложил убрать одно слово из среднего образования
Экс-совладельца Fesco назвали организатором ОПГ
«Слишком много муры»: Радзюкевич назвал основной признак хорошего кино
В России могут изменить правила расчета утильсбора на иномарки
Актер Добронравов ответил, нужны ли сейчас фильмы на непростую тему
Слуцкий предостерег Рютте от угроз в адрес России
«Беспрецедентная атака»: Хуснуллин оценил ущерб инфраструктуре Белгорода
В США свернут массовую операцию против нелегалов
В Кремле оценили перелом в отношении актеров к съемкам в фильмах об СВО
Плющенко назвал дочь Тутберидзе элитой танцевальных пар
Добровольская, переезд из Киева, мнение об СВО: как живет Ярослав Бойко
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.