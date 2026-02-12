Актер Добронравов ответил, нужны ли сейчас фильмы на непростую тему Актер Добронравов: в фильмах нельзя говорить только на простые темы

Если люди будут говорить только на простые темы, то скоро все вообще перестанут общаться друг с другом, заявил корреспонденту NEWS.ru актер Иван Добронравов на премьере фильма «Красавица». Так он ответил на вопрос, не устал ли зритель от военных фильмов.

Людям, которые жили тогда, им надо задать вопрос, было ли тяжело им? Если мы начнем все время говорить на простые темы, давайте не будем удивляться, что мы скоро совсем перестанем общаться друг с другом, — заявил Добронравов.

Ранее актер Егор Бероев заявил, что человек должен искренне прийти к пониманию, что, когда идет конфликт, нужно быть «со своими». Таким образом он ответил на вопрос о съемках нового фильма о событиях в Мариуполе во время СВО.

До этого актер Иван Охлобыстин порекомендовал молодым людям посмотреть фильмы Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Марка Захарова и Сергея Бондарчука. В список обязательных он включил «Андрея Рублева», «Неоконченную пьесу для механического пианино» и «Сталкера». Артист также рассказал, как заменил детям смартфоны с подобранной фильмотекой, включая постановки Малого театра и культовое зарубежное кино.