Охлобыстин составил топ знаковых фильмов для молодежи

Фильмы Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, а также Марка Захарова и Сергея Бондарчука могут войти в пятерку обязательных к просмотру картин для молодежи, заявил ТАСС российский актер Иван Охлобыстин. По мнению артиста, молодежи обязательно следует посмотреть «Андрея Рублева» и «Неоконченную пьесу для механического пианино».

Как ни странно, сюда же можно добавить фильмы «Тот самый Мюнхгаузен» и «Обыкновенное чудо» Марка Захарова. Они очень добрые, — добавил он.

В число обязательных к просмотру фильмов Охлобыстин также добавил «Сталкера» Андрея Тарковского и «Войну и мир» Сергея Бондарчука. Он предложил создать несколько списков кинолент для подростков. Актер поделился личным опытом, рассказав, что однажды забрал у своих детей смартфоны и «закачал туда фильмов» — от телевизионных постановок Малого театра до культового зарубежного кино 90-х.

Ранее президент России Владимир Путин признался в теплых чувствах к советскому фильму, в котором снимался актер и режиссер Никита Михалков. В интервью Павлу Зарубину, приуроченному к 80-летнему юбилею артиста, он упомянул, что любит лирическую комедию «Я шагаю по Москве» режиссера Георгия Данелии.