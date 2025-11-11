Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 08:45

Охлобыстин составил топ знаковых фильмов для молодежи

Охлобыстин рекомендовал показывать молодежи «Сталкер» и «Обыкновенное чудо»

Иван Охлобыстин Иван Охлобыстин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Фильмы Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, а также Марка Захарова и Сергея Бондарчука могут войти в пятерку обязательных к просмотру картин для молодежи, заявил ТАСС российский актер Иван Охлобыстин. По мнению артиста, молодежи обязательно следует посмотреть «Андрея Рублева» и «Неоконченную пьесу для механического пианино».

Как ни странно, сюда же можно добавить фильмы «Тот самый Мюнхгаузен» и «Обыкновенное чудо» Марка Захарова. Они очень добрые, — добавил он.

В число обязательных к просмотру фильмов Охлобыстин также добавил «Сталкера» Андрея Тарковского и «Войну и мир» Сергея Бондарчука. Он предложил создать несколько списков кинолент для подростков. Актер поделился личным опытом, рассказав, что однажды забрал у своих детей смартфоны и «закачал туда фильмов» — от телевизионных постановок Малого театра до культового зарубежного кино 90-х.

Ранее президент России Владимир Путин признался в теплых чувствах к советскому фильму, в котором снимался актер и режиссер Никита Михалков. В интервью Павлу Зарубину, приуроченному к 80-летнему юбилею артиста, он упомянул, что любит лирическую комедию «Я шагаю по Москве» режиссера Георгия Данелии.

Иван Охлобыстин
Андрей Тарковский
Сергей Бондарчук
Никита Михалков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минстрой ввел новую форму отчетности для управляющих компаний
В Британии пустили слух о планах устроить провокацию против РФ на Балтике
Токаев высказался о роли России в решении мировых проблем
Ассоциация японской анимации выходит на российский рынок
Врач назвала главные причины появления сколов и трещин на зубах
ФСБ раскрыла детали сорванной операции по угону МиГ-31
Обнаружен пролетевший над Россией метеорит
Снег выпал: можно ли обрезать деревья и кустарники в саду зимой?
Расчет пособий и отпускных в 2025–2026 году: что изменилось?
Раскрыто число погибших при крушении самолета во Флориде
Появились кадры задержания «спонсора» экстремистов в Забайкалье
Военкор прокомментировал видео с колонной ВС России в Красноармейске
В Забайкалье задержали спонсора запрещенной организации
Охлобыстин составил топ знаковых фильмов для молодежи
Из московской гостиницы экстренно эвакуировали более 700 человек
Посол Алипов назвал условие для завершения СВО на Украине уже завтра
Токаев анонсировал открытие сквера в честь дружбы России и Казахстана
В операции по угону российского МиГ-31 нашли след организации-иноагента
Бригада ВСУ демонстративно отказалась идти на штурм
Трамп предупредил об угрозе катастрофы национального масштаба в США
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.