Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 11:01

Пленный ВСУ предположил, в каком случае закончится конфликт на Украине

Пленный ВСУ Лях: конфликт закончится, если депутаты Рады побывают на передовой

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Конфликт на Украине мог бы завершиться, если бы представители киевского руководства лично побывали на передовой, заявил взятый в плен в Красноармейске военнослужащий ВСУ Сергей Лях. По его словам, которые передает ТАСС, два месяца в полуразрушенном доме без помощи и с минимальным количеством продуктов были «полным ужасом» из-за постоянных обстрелов.

Я думаю, депутатам Верховной рады стоило бы побыть хотя бы час на моей позиции в Покровске (украинское название Красноармейска. — NEWS.ru). Я думаю, [конфликт] бы скоро закончился. В течение суток даже, — предположил он.

Лях рассказал, что после мобилизации попал в 425-й полк «Скала» и был направлен в район Красноармейска, где его подразделение оказалось в окружении. После того как их укрытие было полностью разрушено, бойцы перебегали из подвала в подвал. При появлении российских военнослужащих он и его сослуживцы сразу приняли решение сдаться в плен.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что верит в возможность найти решение украинского кризиса. Он признался, что поначалу ошибочно рассчитывал на более легкое урегулирование.

пленные
ВСУ
конфликты
фронты
депутаты
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пляж с надувными матрасами в Шереметьево попал на видео
Сенатор Грэм призвал протестующих иранцев свергнуть аятоллу
Подростка нашли мертвым после того, как он вышел из машины знакомого
Елена Степаненко вернулась на телеэкраны
«Будут нашей законной целью»: в Иране пригрозили США и Израилю
Израиль планирует новую операцию против ХАМАС
В Москве автобус взял на таран электробус
ВС РФ отрезают украинцев от Европы: удары по Украине 11 января
Мужчина с раком четвертой стадии назвал единственный симптом
«Самая сложная ситуация»: украинские энергетики сделали важное заявление
«Враг остался без подкрепления»: ликвидация техники ВСУ попала на видео
Жителей Запорожья предупредили о возможных проблемах с водой
В России запустили трехлетний план поддержки коренных народов
Дубль российского форварда помог «Тампе» одержать победу в матче НХЛ
Михалкова поделилась кадрами с новогодних каникул на даче с семьей
«Спасибо моей стране»: баскетболист Касаткин о своем возвращении из Франции
Военэксперт ответил, почему ВСУ стали реже применять мощные дроны «Лютый»
Возвращаемся к работе: пошаговые советы, как подготовиться к рабочим будням
Почему не работает WhatsApp 11 января: где сбои в России, полная блокировка
Анна Старшенбаум рассталась с отцом своего ребенка
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.