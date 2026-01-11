Конфликт на Украине мог бы завершиться, если бы представители киевского руководства лично побывали на передовой, заявил взятый в плен в Красноармейске военнослужащий ВСУ Сергей Лях. По его словам, которые передает ТАСС, два месяца в полуразрушенном доме без помощи и с минимальным количеством продуктов были «полным ужасом» из-за постоянных обстрелов.

Я думаю, депутатам Верховной рады стоило бы побыть хотя бы час на моей позиции в Покровске (украинское название Красноармейска. — NEWS.ru). Я думаю, [конфликт] бы скоро закончился. В течение суток даже, — предположил он.

Лях рассказал, что после мобилизации попал в 425-й полк «Скала» и был направлен в район Красноармейска, где его подразделение оказалось в окружении. После того как их укрытие было полностью разрушено, бойцы перебегали из подвала в подвал. При появлении российских военнослужащих он и его сослуживцы сразу приняли решение сдаться в плен.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что верит в возможность найти решение украинского кризиса. Он признался, что поначалу ошибочно рассчитывал на более легкое урегулирование.