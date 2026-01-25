Российская армия последовательно наступает практически по всей линии фронта, сообщил РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он также отметил ускоренное развитие отечественного военно-промышленного комплекса и устойчивость экономики страны.
Российская армия последовательно наступает практически по всей линии фронта. Военно-промышленный комплекс России развивается ускоренными темпами, экономика демонстрирует свою устойчивость, — сказал глава СВР.
Нарышкин подчеркнул, что наиболее важным фактором является поддержка российским обществом политики президента России Владимира Путина. Общество, по его словам, поддерживает и действия российской армии на передовой.
Ранее ВС РФ в течение суток атаковали объект энергетической инфраструктуры, который поддерживает работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Удары наносились с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
Кроме того, подразделения группировки «Север» освободили Старицу в Харьковской области. По данным Минобороны, они продолжают продвигаться вглубь украинской обороны.