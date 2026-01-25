Стало известно о наступлении армии РФ по всей линии фронта

Стало известно о наступлении армии РФ по всей линии фронта Нарышкин: российская армия последовательно наступает по всей линии фронта

Российская армия последовательно наступает практически по всей линии фронта, сообщил РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он также отметил ускоренное развитие отечественного военно-промышленного комплекса и устойчивость экономики страны.

Российская армия последовательно наступает практически по всей линии фронта. Военно-промышленный комплекс России развивается ускоренными темпами, экономика демонстрирует свою устойчивость, — сказал глава СВР.

Нарышкин подчеркнул, что наиболее важным фактором является поддержка российским обществом политики президента России Владимира Путина. Общество, по его словам, поддерживает и действия российской армии на передовой.

Ранее ВС РФ в течение суток атаковали объект энергетической инфраструктуры, который поддерживает работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Удары наносились с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, подразделения группировки «Север» освободили Старицу в Харьковской области. По данным Минобороны, они продолжают продвигаться вглубь украинской обороны.