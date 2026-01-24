Армия России освободила еще одно село в Харьковской области В Минобороны РФ сообщили об освобождении Старицы в Харьковской области

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Старица в Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Север».

Освобожден нaселенный пyнкт Стaрицa Хaрьковской облaсти и продoлжено прoдвижение в глyбину обoроны прoтивника, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны проинформировала, что российские войска в течение недели освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. По данным ведомства, Симиновка под Харьковом и Новопавловка в ДНР были взяты под российский контроль подразделениями группировок войск «Север» и «Центр» соответственно. «Восток» и «Днепр» освободили Прилуки и Павловку в Запорожской области.

До этого стало известно, что ВС РФ в первые две недели января освободили порядка восьми населенных пунктов. Кроме того, как уточнил глава Генштаба Валерий Герасимов, за этот период российские войска взяли под контроль более 300 квадратных километров территории.