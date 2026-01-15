Герасимов подвел итоги первых двух недель января для армии России Герасимов: более 300 кв. км перешло под контроль ВС России за две недели января

Вооруженные силы России в первые две недели января освободили порядка восьми населенных пунктов, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировки войск «Центр», действующей на Днепропетровском направлении. Кроме того, по его словам, за этот период войска взяли под контроль более 300 квадратных километров территории, передает ТАСС.

За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 квадратных километров территории, — констатировал Герасимов.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец предположил, что бои в районах Славянска и Краматорска могут продлиться на протяжении нескольких месяцев. По его словам, крепкие заводы и подземные укрепления городов затрудняют их освобождение.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы Украины рискуют оказаться в окружении под Славянском и Краматорском к началу весны. По его словам, российская армия планирует нарушить логистику в этой агломерации.