Адвокат семьи Тиммы объяснила, почему для нее важно наказать Седокову

Адвокат Гаврилова: история Седоковой станет уроком любительницам «легкой наживы»

Янис Тимма Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
История наказания певицы Анны Седоковой с помощью судов должна стать уроком другим женщинам, выразила мнение в интервью NEWS.ru адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова. Если представительницы слабого пола осознают пагубность «потребительского» отношения к мужчинам, это уже будет победой, отметила собеседница.

Я считаю, эта история должна стать показательной для других такого рода барышень. Должно быть назидание всем пластмассовым королевам, для которых мужчины — это питательная среда обитания.... А у нас сотни и десятки тысяч таких девушек — ищут богатых «папиков» или просто обеспеченных пацанов. Это стиль жизни потребления, — полагает адвокат.

Она добавила, что Тимма был, наоборот, добродушным и искренним парнем. Он с детства занимался спортом и достиг серьезных высот, однако споткнулся на проблемах личной жизни и в итоге, увы, погиб, напомнила собеседница.

Добрый доверчивый маменькин сынок... Вдруг — взрослая женщина взяла его в оборот... Заключили брачный договор — который, как сейчас выясняется, вообще не имеет никакой силы. Но Анна, по моему мнению — его разделяют и родители Яниса — сумела убедить его, что все имущество, которое они купили в Москве на его деньги — пять квартир — теперь принадлежит ей. После этого она его стала «сливать» из своей жизни, — полагает собеседница.

Ранее стало известно, что Тимма перед смертью писал Седоковой, что она «оставила его без копейки денег». По словам адвоката Гавриловой, артистка также якобы забрала несколько телефонов Тиммы, заявив, что они принадлежат ей.

Кроме того, адвокат семьи задалась вопросом, действительно ли Седокова является востребованной певицей и зарабатывает высокие гонорары на своих концертах. Могла ли Анна в действительности приобрести на собственные деньги пять элитных квартир в Москве, как о том говорит, недоумевает юрист.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ ответили, нужно ли запретить продавать куличи до Пасхи
Захарова задала странам НАТО неудобный вопрос о вторжениях в Ирак и Ливию
«Самый страшный узел»: военэксперт ответил, ждать ли штурм Славянска
Захарова рассказала о «бутылочной дипломатии» Молдавии
Посол ответил на ситуацию с балериной Захаровой в Италии
Юрист ответил, могут ли коллекторы звонить родственникам должника
Веревка сгнила и мальчик всплыл: педофилу дали 10 лет за убийство
Глава «Турпомощи» раскрыл цену войны на Ближнем Востоке для туристов
«Мы выводим их из игры!»: Трамп привел новые детали противостояния с Ираном
В США подскочили цены на бензин из-за Ирана
Вяльбе скоро покинет пост главы Федерации лыжных гонок России
Психолог рассказала о самом полезном формате весенних каникул
Врач опровергла преимущества тростникового сахара
Свинцов рассказал, что будет делать после исключения из ЛДПР
«Можно меня поставить»: ветеран ЦСКА раскритиковал защитников команды
Захарова отметила отсутствие реакции МАГАТЭ на удар по АЭС «Бушер»
«Страшнее для США»: в РФ объяснили, почему Трампу нельзя воевать с Кубой
«Ни копейки не получил»: Свинцов о зарплате в ЛДПР
Массовое дезертирство в ВСУ, шприцы для мин: новости СВО на вечер 18 марта
NASA: космический гость несется к Земле со скоростью 55 тысяч км/ч
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

