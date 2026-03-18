Адвокат семьи Тиммы объяснила, почему для нее важно наказать Седокову

История наказания певицы Анны Седоковой с помощью судов должна стать уроком другим женщинам, выразила мнение в интервью NEWS.ru адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова. Если представительницы слабого пола осознают пагубность «потребительского» отношения к мужчинам, это уже будет победой, отметила собеседница.

Я считаю, эта история должна стать показательной для других такого рода барышень. Должно быть назидание всем пластмассовым королевам, для которых мужчины — это питательная среда обитания.... А у нас сотни и десятки тысяч таких девушек — ищут богатых «папиков» или просто обеспеченных пацанов. Это стиль жизни потребления, — полагает адвокат.

Она добавила, что Тимма был, наоборот, добродушным и искренним парнем. Он с детства занимался спортом и достиг серьезных высот, однако споткнулся на проблемах личной жизни и в итоге, увы, погиб, напомнила собеседница.

Добрый доверчивый маменькин сынок... Вдруг — взрослая женщина взяла его в оборот... Заключили брачный договор — который, как сейчас выясняется, вообще не имеет никакой силы. Но Анна, по моему мнению — его разделяют и родители Яниса — сумела убедить его, что все имущество, которое они купили в Москве на его деньги — пять квартир — теперь принадлежит ей. После этого она его стала «сливать» из своей жизни, — полагает собеседница.

Ранее стало известно, что Тимма перед смертью писал Седоковой, что она «оставила его без копейки денег». По словам адвоката Гавриловой, артистка также якобы забрала несколько телефонов Тиммы, заявив, что они принадлежат ей.

Кроме того, адвокат семьи задалась вопросом, действительно ли Седокова является востребованной певицей и зарабатывает высокие гонорары на своих концертах. Могла ли Анна в действительности приобрести на собственные деньги пять элитных квартир в Москве, как о том говорит, недоумевает юрист.