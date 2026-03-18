Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 15:36

В США рассказали, как ситуация с Ормузским проливом отражается на войне

Axios: США не отступят в войне с Ираном из-за кризиса вокруг Ормузского пролива

Запуск ракеты ВС Ирана Запуск ракеты ВС Ирана Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Маловероятно, что США скоро отступят в войне на Ближнем Востоке, передает портал Axios. По словам трех источников, близких к президенту США, Дональд Трамп, скорее всего, захочет прекратить крупные операции против Ирана прежде, чем это сделает премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, однако сейчас они «близки, как никогда».

Из-за кризиса вокруг Ормузского пролива маловероятно, что США будут стремиться отступить в ближайшее время, — сказано в материале.

Ранее Трамп, критикуя европейских партнеров за нежелание участвовать в операции в Ормузском проливе, заявил, что у Вашингтона нет необходимости работать с ЕС по Украине. По его словам, его предшественник на посту президента Джо Байден напрасно помогал правительству Украины. За это его «обобрали до нитки», объяснил лидер.

До этого сообщалось, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.