Психолог рассказала о самом полезном формате весенних каникул

В весенние каникулы детям нужно больше гулять на свежем воздухе и заниматься спортом, заявила 360.ru психолог Надежда Резенова. Такой формат отдыха позволит им снизить уровень кортизола — гормона стресса, накопленного за месяцы учебы. Эксперт также посоветовала сочетать развлечения со спокойным времяпрепровождением.

Развлечение — это яркие события, путешествия и что-то активное. Получается, после такого отдыха нужно еще восстановиться. Поэтому я бы порекомендовала родителям совместить и развлечения, и спокойный отдых. Это сделает каникулы разнообразными, — порекомендовала Резенова.

В последние дни каникул ребенку важно выспаться и набраться сил. При этом отдыхать целый день — плохая идея. Необходимо совмещать качественный сон c несложной физической активностью. Полезными будут не только прогулки, но и катание на роликах или велосипеде.

