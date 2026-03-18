18 марта 2026 в 17:03

Психолог рассказала о самом полезном формате весенних каникул

В весенние каникулы детям нужно больше гулять на свежем воздухе и заниматься спортом, заявила 360.ru психолог Надежда Резенова. Такой формат отдыха позволит им снизить уровень кортизола — гормона стресса, накопленного за месяцы учебы. Эксперт также посоветовала сочетать развлечения со спокойным времяпрепровождением.

Развлечение — это яркие события, путешествия и что-то активное. Получается, после такого отдыха нужно еще восстановиться. Поэтому я бы порекомендовала родителям совместить и развлечения, и спокойный отдых. Это сделает каникулы разнообразными, — порекомендовала Резенова.

В последние дни каникул ребенку важно выспаться и набраться сил. При этом отдыхать целый день — плохая идея. Необходимо совмещать качественный сон c несложной физической активностью. Полезными будут не только прогулки, но и катание на роликах или велосипеде.

Ранее психолог Ольга Курьева предупредила, что самостоятельные прогулки детей у водоемов могут обернуться трагедией. Она отметила, что просить ребенка быть осторожным на льду — это не выход, а лишь иллюзия контроля. Специалист напомнила, что лобные доли мозга, отвечающие за прогнозирование рисков, у несовершеннолетних еще не до конца развиты.

дети
каникулы
отдых
психологи
