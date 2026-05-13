13 мая 2026 в 10:22

В Минпросвещения дали советы, как лучше организовать каникулы ребенку

В Минпросвещения посоветовали устроить летом совместные путешествия с детьми

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Взрослым рекомендуется организовать путешествия с детьми в летний период — совместный досуг позволит укрепить отношения в семье, заявила в беседе с «Парламентской газетой» ведущий научный сотрудник подведомственного Минпросвещения РФ Института изучения детства, семьи и воспитания Анна Бояринцева. Она также призвала родителей следить за режимом сна школьников.

Что объединяет семью? Например, велопрогулки, плавание, путешествия. Вокруг этого общего можно планировать совместные встречи и события. Лето позволяет в полной мере воспользоваться благами природы — солнцем, воздухом, водой, растениями. Еще в древности врач Авиценна считал эти факторы основными для сохранения здоровья, к ним же он причислял рациональное питание, движение, сон, обмен веществ, позитивные эмоции, — отметила Бояринцева.

Эксперт посоветовала увлекать ребенка в летний период с помощью настольных игр. Такой досуг поможет ему развить фантазию и память, усидчивость и внимание, способность принимать решения и находить компромиссы. Она напомнила, что детям до семи лет нужно ежедневно спать около 11 часов.

Ранее психолог Ирина Таранова заявила, что в период подготовки к ЕГЭ школьникам стоит обращаться за психологической помощью, чтобы разработать собственные стратегии преодоления стрессовых ситуаций. Специалист подчеркнула, что это позволит ребенку справляться с нагрузкой.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

