16 марта 2026 в 12:50

Родителей призвали не отпускать детей одних на прогулки у водоемов

Психолог Курьева: прогулки детей у воды без взрослых могут обернуться трагедией

Самостоятельные прогулки детей у водоемов могут обернуться трагедией, заявила РИАМО психолог Ольга Курьева. Она отметила, что просить ребенка быть осторожным на льду — это не выход, а лишь иллюзия контроля. Специалист напомнила, что лобные доли мозга, отвечающие за прогнозирование рисков, у несовершеннолетних еще не до конца развиты.

Для них блестящий лед — это не смертельная ловушка, а магнит, игра и вызов. Эволюционное чувство собственной неуязвимости и мощное влияние сверстников мгновенно стирают из памяти любые лекции о безопасности. Если вы не можете поминутно отследить маршрут ребенка, если рядом есть водоем, а вы не рядом — запретите самостоятельные прогулки. Это тот редкий случай, когда жесткий диктат и временная гиперопека абсолютно оправданы. Смерть не лечится, — высказалась Курьева.

Она подчеркнула, что в межсезонье работает исключительно физический барьер. В этот период психолог посоветовала провожать ребенка до школы и встречать его после уроков, а также постоянно следить за его местоположением.

Ранее в Подмосковье водолазы обнаружили тело второго ребенка, утонувшего в Москве-реке. Представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что тело мальчика нашли около 7 км от предполагаемого места провала под лед.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
