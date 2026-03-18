18 марта 2026 в 16:59

Врач опровергла преимущества тростникового сахара

Тростниковый сахар не полезнее обычного белого, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Гульнара Закирова. Она отметила, что он содержит небольшое количество микроэлементов.

Но их количество слишком мало, чтобы считаться значимой пользой. Неожиданным бонусом может быть легкий аромат карамели и меньшее количество химической обработки, что иногда делает его чуть более «натуральным» на вкус, — рассказала Закирова.

Врач подчеркнула, что тростниковый сахар может вызвать кариес или диабет с той же вероятностью, что и обычный. Она посоветовала употреблять его в меру, также как и белый сахар.

Ранее диетолог Марият Мухина рассказала, что гречка содержит комплекс витаминов и микроэлементов, а также 18 жизненно важных аминокислот. Она назвала ее природным антидепрессантом, который способствует синтезу дофамина — гормона радости.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Никакой эпичности»: Патрушев оценил последствия операции США против Ирана
Что грозит водителю автобуса за устроенное смертельное ДТП в Таиланде
«Виноват во всем»: Пономарев призвал уволить тренера ЦСКА Челестини
США покусились на ядерные материалы Ирана
Кто такой Андрей Свинцов: громкие заявления о Telegram, исключение из ЛДПР
Представители Франции оконфузились перед «вояжем» в Москву
Экс-игрок ЦСКА назвал причины разгромного поражения от «Краснодара»
Вдова Грачевского рассказала о личной жизни и увлечениях сына
В Госдуме высказались об исключении Свинцова из партии ЛДПР
В РПЦ ответили, нужно ли запретить продавать куличи до Пасхи
Захарова задала странам НАТО неудобный вопрос о вторжениях в Ирак и Ливию
«Самый страшный узел»: военэксперт ответил, ждать ли штурм Славянска
Послу РФ вручили в Молдавии странную бутылку и потребовали объяснений
Посол ответил на ситуацию с балериной Захаровой в Италии
Юрист ответил, могут ли коллекторы звонить родственникам должника
Веревка сгнила — и мальчик всплыл: педофилу дали 10 лет за убийство
Глава «Турпомощи» раскрыл цену войны на Ближнем Востоке для туристов
«Мы выводим их из игры!»: Трамп привел новые детали противостояния с Ираном
В США подскочили цены на бензин из-за Ирана
Вяльбе скоро покинет пост главы Федерации лыжных гонок России
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
