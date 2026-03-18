Врач опровергла преимущества тростникового сахара

Тростниковый сахар не полезнее обычного белого, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Гульнара Закирова. Она отметила, что он содержит небольшое количество микроэлементов.

Но их количество слишком мало, чтобы считаться значимой пользой. Неожиданным бонусом может быть легкий аромат карамели и меньшее количество химической обработки, что иногда делает его чуть более «натуральным» на вкус, — рассказала Закирова.

Врач подчеркнула, что тростниковый сахар может вызвать кариес или диабет с той же вероятностью, что и обычный. Она посоветовала употреблять его в меру, также как и белый сахар.

Ранее диетолог Марият Мухина рассказала, что гречка содержит комплекс витаминов и микроэлементов, а также 18 жизненно важных аминокислот. Она назвала ее природным антидепрессантом, который способствует синтезу дофамина — гормона радости.