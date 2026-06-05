Американская журналистка оценила, насколько безопасно в России

Россия — очень безопасная страна, заявила Lenta.ru американская журналистка Кэндис Оуэнс в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Она отметила, что ее знакомые волновались перед ее поездкой.

Люди были очень взволнованы моей безопасностью в России и думали, что со мной будут происходить ужасные вещи. Но мы [с супругом] чувствовали себя невероятно безопасно. Москва красивая, чистая. Я хочу вернуться и провести больше времени в России, — заявила Оуэнс.

Журналистка подчеркнула, что приездом в Россию она посылает сигнал о пересмотре конфронтационной линии в отношении Москвы. По ее словам, Россия доброжелательно настроена по отношению к западным туристам.

Ранее Оуэнс заявила, что Запад намеренно искажает образ России и придумывает абсурдные истории, чтобы отпугнуть иностранцев от поездок в страну. По ее словам, реальность не имеет ничего общего с тем образом, который рисуют на Западе.