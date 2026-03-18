18 марта 2026 в 16:58

Свинцов рассказал, что будет делать после исключения из ЛДПР

Свинцов заявил, что не собирается менять работу после исключения из ЛДПР

Андрей Свинцов Андрей Свинцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов рассказал, что после исключения из партии ЛДПР намерен продолжить свою политическую работу. Парламентарий не исключил, что при наличии интересного предложения может сменить место работы, передает корреспондент NEWS.ru.

Я думаю при наличии какого-то интересного варианта я могу и дальше полномочия сложить. Я здесь не вижу для этого никаких препятствий. Что касается какого-то плана — плана пока никакого нет, куда-то идти что-то делать — как работал, так и работаю, — подчеркнул Свинцов.

Парламентарий также допустил, что мог бы стать преподавателем в вузе в случае завершения политической карьеры. Он напомнил, что в последнее время неоднократно выступал перед студентами МГИМО.

Ранее замруководителя Центрального аппарата политической силы Элеонора Кавшар рассказала, что Свинцова исключили из партии при единогласном решении президиума высшего совета. По ее словам, парламентарий порочил репутацию ЛДПР.

До этого сам Свинцов заявлял, что ему нечего сказать на слухи о его исключении из фракции ЛДПР. Депутат призвал не делать из этого сенсацию, отметив, что подобные ситуации являются обычной рабочей процедурой. В каждой партии кого-то исключают, кто-то сам уходит, добавил он.

