Россиянам дали советы, как подготовиться к поездкам на велосипеде Велоэксперт Маркачев: открывать сезон нужно с небольшой поездки

Первая за сезон поездка на велосипеде должна быть на небольшое расстояние, заявил 360.ru экс-участник велоклуба «32 спицы» Константин Маркачев. Он предупредил, что попытка сразу проехать 100 километров может навредить мышцам и связкам.

Ориентируйтесь на свою физическую форму и самочувствие. Выбирайте максимально комфортную для себя скорость. Если вы уверены, что сможете спокойно проезжать 40, 60, 100 километров, — почему нет? Важно следить за своим состоянием. Если есть усталость, нагрузка на колени, суставы, не нужно перегружаться: существует риск травм, — отметил Маркачев.

Он порекомендовал начать с короткой поездки по парку, а в последующие разы постепенно увеличивать расстояние. Если ехать в горку сложно, лучше спешиться и подняться рядом с велосипедом. Эксперт призвал трезво оценивать свои возможности и не ставить рекорды.

Ранее автоюрист Александр Холодов напомнил, что кататься вдвоем на электросамокатах и управлять СИМ в состоянии алкогольного опьянения запрещено. Он также призвал не забывать о недопустимости движения на красный свет.