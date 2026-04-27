Юрист предупредила, что грозит за оставленный в подъезде велосипед

Юрист Жмурко: за хранение велосипеда в подъезде грозит штраф от 5 тыс. рублей

За оставленный в подъезде велосипед грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыc. рублей, предупредила в беседе с KP.RU адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко. Аналогично и с самокатами, колясками, коробками, стройматериалами и старой мебелью.

Такие предметы уменьшают ширину путей эвакуации, создают препятствия при выходе людей из здания в случае пожара и могут способствовать быстрому распространению огня и дыма, — напомнила Жмурко.

Она уточнила, что хранение личных вещей в тамбурах, на лестничных клетках и в других местах общего пользования считается нарушением правил пожарной безопасности. Штраф за подобное может «прилететь» как по жалобе соседей, так и по инициативе управляющей компании.

Ранее адвокат Эдуард Демидов заявил, что за вытряхивание пыльного коврика из окна или с балкона можно получить крупный штраф. При этом, по его словам, прямой нормы, которая бы запрещала вытряхивать коврики во дворах или из окон, не существует.

