Юрист объяснил, сохраняется ли авторское право за создателями ИИ-контента Юрист Терлецкий: авторское право может сохраниться при создании ИИ-произведений

Авторское право может быть сохранено при создании произведений с помощью ИИ, рассказал «Радио 1» гендиректор авторско-правового общества Василий Терлецкий. Он отметил, что для этого человек должен сделать творческий вклад.

В нашем законодательстве прямо указывается, что произведения, созданные автором с помощью технических средств, предполагающие творческий вклад автора, охраняются авторским правом. Искусственный интеллект — это программно-техническое средство. Подобные средства были и раньше. С помощью компьютера авторы создавали песни, и ни к каким особым конфликтам это не приводило, — рассказал Терлецкий.

Юрист отметил, что оценить сходство с тем или иным произведением можно с помощью экспертизы сходства до степени смешения. По его словам, идеи не охраняются авторским правом, но их конкретное воплощение — да.

Ранее телеведущая Яна Чурикова заявила, что цифровые ИИ-аватары могли бы успешно заменить многих шоуменов и артистов, особенно тех, кто читает текст «по бумажке». Она также в шутку предложила певцу Леониду Агутину создать себе такого двойника, потому что он не успевает «быть везде и сразу».