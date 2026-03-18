18 марта 2026 в 15:55

Юрист объяснил, сохраняется ли авторское право за создателями ИИ-контента

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Авторское право может быть сохранено при создании произведений с помощью ИИ, рассказал «Радио 1» гендиректор авторско-правового общества Василий Терлецкий. Он отметил, что для этого человек должен сделать творческий вклад.

В нашем законодательстве прямо указывается, что произведения, созданные автором с помощью технических средств, предполагающие творческий вклад автора, охраняются авторским правом. Искусственный интеллект — это программно-техническое средство. Подобные средства были и раньше. С помощью компьютера авторы создавали песни, и ни к каким особым конфликтам это не приводило, — рассказал Терлецкий.

Юрист отметил, что оценить сходство с тем или иным произведением можно с помощью экспертизы сходства до степени смешения. По его словам, идеи не охраняются авторским правом, но их конкретное воплощение — да.

Ранее телеведущая Яна Чурикова заявила, что цифровые ИИ-аватары могли бы успешно заменить многих шоуменов и артистов, особенно тех, кто читает текст «по бумажке». Она также в шутку предложила певцу Леониду Агутину создать себе такого двойника, потому что он не успевает «быть везде и сразу».

права
юристы
произведения
технологии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США покусились на ядерные материалы Ирана
Кто такой Андрей Свинцов: громкие заявления о Telegram, исключение из ЛДПР
Представители Франции оконфузились перед «вояжем» в Москву
Экс-игрок ЦСКА назвал причины разгромного поражения от «Краснодара»
Вдова Грачевского рассказала о личной жизни и увлечениях сына
В Госдуме высказались об исключении Свинцова из партии ЛДПР
В РПЦ ответили, нужно ли запретить продавать куличи до Пасхи
Захарова задала странам НАТО неудобный вопрос о вторжениях в Ирак и Ливию
«Самый страшный узел»: военэксперт ответил, ждать ли штурм Славянска
Послу РФ вручили в Молдавии странную бутылку и потребовали объяснений
Посол ответил на ситуацию с балериной Захаровой в Италии
Юрист ответил, могут ли коллекторы звонить родственникам должника
Веревка сгнила — и мальчик всплыл: педофилу дали 10 лет за убийство
Глава «Турпомощи» раскрыл цену войны на Ближнем Востоке для туристов
«Мы выводим их из игры!»: Трамп привел новые детали противостояния с Ираном
В США подскочили цены на бензин из-за Ирана
Вяльбе скоро покинет пост главы Федерации лыжных гонок России
Психолог рассказала о самом полезном формате весенних каникул
Врач опровергла преимущества тростникового сахара
Свинцов рассказал, что будет делать после исключения из ЛДПР
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

