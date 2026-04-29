Составлен список самых читаемых книг о Великой Отечественной войне

Великая Отечественная война остается одной из самых значимых тем в литературе. Список самых читаемых книг о событиях того времени — в материале NEWS.ru.

Какая книга о Великой Отечественной войне завоевала наибольшую популярность

По данным Союза писателей России, самой читаемой книгой о Великой Отечественной войне стала повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие…».

Второе место занял рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека». Третье место досталось повести Бориса Васильева «В списках не значился».

Среди нон-фикшн книг о войне самым популярным стал проект экс-главы российского Минкульта Владимира Мединского «Война. Мифы СССР 1939-1945». Вторую строчку заняла книга «Воспоминания маршала» Константина Рокоссовского. Замкнула тройку лидеров работа Александра Монвиж-Монтвида «Великая Отечественная война».

«А зори здесь тихие...»

Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» впервые увидела свет в августе 1969 года в журнале «Юность».

Книга повествует о судьбах пяти зенитчиц во время Великой Отечественной войны. Автор показывает их нелегкий путь, испытания и схватки с врагом, подчеркивая значимость таких качеств, как мужество, самоотверженность, дружба и взаимопомощь.

Повесть экранизировали пять раз: «А зори здесь тихие» — телеспектакль Ивана Рассомахина (СССР, 1970), «А зори здесь тихие» — фильм Станислава Ростоцкого (СССР, 1972), «А зори здесь тихие» — сериал Мао Вэйнин (Китай — Россия, 2005), «Доблесть» — фильм S. P. Jhananathan (Индия, 2009) и «А зори здесь тихие» — фильм Рената Давлетьярова (Россия, 2015).

«Судьба человека»

«Судьба человека» — рассказ Михаила Шолохова, написанный в 1956 году. Он впервые появился в газете «Правда» 31 декабря того же года.

«Судьба человека» рассказывает о жизни солдата Андрея Соколова во время Великой Отечественной войны. Война лишила его семьи, дома и надежды на лучшее будущее. Но сильный характер и несгибаемая воля не позволили ему сломиться. Встреча с осиротевшим мальчиком Ванюшкой подарила Андрею новый смысл жизни.

Сюжет рассказа основан на реальных событиях. Весной 1946 года на охоте Шолохов встретил человека, который поведал ему свою печальную историю.

В 1959 году произведение было экранизировано Сергеем Бондарчуком, который также исполнил главную роль. Фильм «Судьба человека» получил главный приз на Московском кинофестивале и стал отправной точкой в карьере режиссера.

«В списках не значился»

Повесть Бориса Васильева «В списках не значился» вышла в свет в 1974 году. Через образ главного героя писатель мастерски воссоздал атмосферу начала войны, показав ее с неожиданной стороны.

Молодой лейтенант Николай Плужников, только что окончивший военное училище, прибывает в Брестскую крепость перед нападением врага. Оборона крепости превращает его в настоящего героя — решительного, отважного и стойкого.

В 1975 году Марк Захаров поставил в театре «Ленком» спектакль «В списках не значился» по инсценировке Юрия Визбора и Захарова. В главных ролях выступили Александр Абдулов, Елена Шанина, Олег Янковский и Виктор Проскурин.

На основе повести были сняты фильмы «Я — русский солдат» и одноименный фильм.

Какие еще книги о ВОВ стоит прочитать

Помимо книг, вошедших в список Союза писателей РФ, существует множество других произведений, оказавших значительное влияние на культуру и включенных в списки обязательной литературы. Одним из таких произведений является «В окопах Сталинграда», написанное Виктором Некрасовым в 1946 году. Эта книга стала одним из первых произведений, откровенно рассказывающих о войне. Автор, участник Сталинградской битвы, описывает повседневную жизнь солдат и офицеров, их эмоции, страхи и героизм.

«Живые и мертвые» Константина Симонова (1959–1971) — это обширная трилогия, охватывающая значимые события войны. Через судьбу журналиста Ивана Синцова автор создает эпическую хронику — от тяжелых отступлений 1941 года до триумфальной Победы. В книге переплетаются документальная точность и мощная художественная выразительность.

«Василий Теркин» Александра Твардовского (1942–1945) — это поэма, которая стала символом войны для народа. Образ веселого и находчивого солдата, не теряющего духа даже в самых трудных ситуациях, завоевал сердца миллионов и стал воплощением русского характера.

