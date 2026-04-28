«Вещие сны, сын Эверест и развод»: Боне предсказали скорое замужество

Блогер и модель Виктория Боня объявила о намерении создать «народный форум» в помощь россиянам. Исполнится ли ее задумка и какое будущее предсказали ей известные экстрасенсы и маги страны?

Что рассказала Боня о народной площадке

Виктория побывала в гостях на утреннем шоу «Полный контакт» канала «Соловьев LIVE». Там она приняла извинения телеведущего Владимира Соловьева после публичного оскорбления, а затем поделилась идеей создания так называемого народного форума — интернет-платформы, где любой желающий сможет открыто высказаться и попросить о поддержке.

К слову, этот шаг ранее предугадала для Бони таролог Рашида Губаева. В разговоре с порталом RNews она пообещала, что настоящий успех в совершенно неожиданной для модели сфере наступит лишь после «чистки от завистливого окружения».

Другие провидцы тоже сделали прогнозы о судьбе блогерши. Что именно они ей нагадали?

«Сына не будет, есть нюансы»

Пару лет назад Виктория Боня откровенно рассказывала, что мечтает о втором ребенке — мальчике, которого хотела бы назвать Эверестом. Сейчас у звезды подрастает 14-летняя дочь Анджелина. Но, как считает победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос, этому желанию сбыться вряд ли суждено.

«Думаю, ты очень хочешь сына, но не факт, что он появится. Хотеть — можно, но есть определенные вопросы», — заявила Райдос.

Виктория Боня Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сама Боня тогда с грустью отшутилась в прямом эфире: «Виктория напророчила мне отсутствие сына. Что ж, обидно. Значит, Эверест в моей жизни останется только в Гималаях».

«Наденешь фату — разбежитесь»

Экстрасенс Влад Череватый в программе «Злые языки» тоже без лишней мягкости прошелся по личной жизни модели.

«Как только наденешь фату — так сразу развод. Лучше жить супругами по духу», — посоветовал он.

Действительно, Боня какое-то время состояла в гражданском браке с отцом своей дочери Алексом Смерфитом, но до официальной регистрации дело не дошло.

Кроме того, Череватый предсказал Боне фиаско при восхождении на Эверест — но прогадал. Вопреки словам колдуна, блогер успешно покорила горную вершину.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Замуж выйдешь после 43»

Нумеролог Клара Кузденбаева в интервью KP.RU изучила цифровой код Бони и вынесла заключение: подходящее время для официального брака наступит для модели только после 43 лет. Сейчас Виктории 45, однако постоянного партнера у нее до сих пор нет.

Блогер неоднократно признавалась, что сама обладает сильным внутренним чутьем. Осенью 2024 года она написала в соцсетях: ей приснился ужин с Дональдом Трампом, и она предположила, что тот победит на президентских выборах в США. На следующий день Трамп действительно одержал победу.

