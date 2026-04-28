28 апреля 2026 в 16:36

Трамп замахнулся на резиденцию Карла III

Трамп заявил, что всегда мечтал жить в Букингемском дворце

Дональд Трамп Фото: Salwan Georges — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что всегда мечтал жить в Букингемском дворце — резиденции британских монархов. Так американский лидер прокомментировал статью Daily Mail, согласно которой он якобы является двоюродным братом короля Великобритании Карла III.

Вау, это здорово. Я всегда мечтал жить в Букингемском дворце!!! Я поговорю с королем и королевой об этом через несколько минут!!! — написал Трамп.

Ранее газета The Guardian сообщила, что Лондон потребовал от Белого дома убрать телекамеры с любой встречи Карла III и Трампа. По данным издания, британские чиновники действовали из опасений повторения скандала, когда Трамп устроил публичную выволочку украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

До этого стало известно, что Трамп нарушил негласный протокол, похлопав Карла III по плечу. Инцидент произошел в первый день государственного визита британского монарха в Белый дом. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что, хотя формально это нарушение, король не возражал.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
