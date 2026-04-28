Трамп нарушил протокол при общении с британским королем Daily Mail: Трамп непозволительно по протоколу похлопал Карла III по плечу

Президент США Дональд Трамп нарушил негласный протокол, похлопав короля Великобритании Карла III по плечу, сообщает газета The Daily Mail. Инцидент произошел в первый день государственного визита британского монарха в Белый дом.

На видеозаписи видно, как после официального фотографирования и рукопожатия Трамп тактично, но все же похлопал короля по плечу, когда обе четы направились в резиденцию. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что хотя формально это нарушение протокола, король не возражал.

Карл всегда, кажется, относился более спокойно к таким вещам, чем его мать, королева Елизавета II, — сообщила Джеймс.

Она назвала жест скорее политическим, демонстрирующим расположение американского лидера. Государственный визит короля продлится до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что программа государственного визита короля Великобритании Карла III в США может измениться из-за инцидента со стрельбой в отеле Washington Hilton, сообщил представитель Букингемского дворца. Карл III и королева Камилла после стрельбы направили послание президенту и первой леди США, выразив соболезнования пострадавшим и благодарность службам безопасности.