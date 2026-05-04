04 мая 2026 в 10:04

«Модное великолепие»: Захарова высмеяла помятый костюм Карла III

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Костюм короля Великобритании Карла III на встрече с президентом США Дональдом Трампом — пример «знаменитой британской школы дизайна», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Свой пост она сопроводила фотографией, на которой видны помятые брюки и пиджак монарха.

Слева, видимо, знаменитая британская школа дизайна. Кстати, за два дня модерация <...> убрала фотографии этого модного великолепия с первых строк куда пониже. Хотя переговоры случились буквально на днях, но этот во всех смыслах «лук» найти уже затруднительно. Совпадение? Конечно, — написала она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон посмеялся над шуткой британского короля. Монарх в ходе своего визита в США вспомнил фразу американского лидера о том, что без США Европа говорила бы «по-немецки и немного по-японски». После этого Карл III иронично отметил, что без Британии американцы говорили бы на французском.

До этого король Великобритании Карл III во время государственного визита в США несколько раз употребил слово «примирение». Появилось предположение, что он использовал его как намеренную иронию в адрес герцога и герцогини Сассекских.

