04 мая 2026 в 11:18

«Готовятся к конфликту»: военэксперт о шведских спутниках, следящих за РФ

Швеция запускает свои спутники в космос в рамках подготовки к возможному конфликту с Россией, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал информацию о старте первого из 10 шведских спутников-шпионов. По его словам, королевство стремится взять на себя роль США в сборе разведывательной информации о РФ.

Что касается спутников, за российскими базами следят все: США, Франция, Великобритания и другие страны. Говоря о шведах — они после вступления в НАТО ведут себя достаточно активно. Они поставляют на Украину самое современное вооружение: это и боевые машины пехоты, и гаубицы Archer, и другие системы. Швеция готовится к конфликту с Россией. Она регулярно проводит учения, в том числе по блокированию Калининградской области и Санкт-Петербурга. Получение разведывательной информации напрямую с этим связано. Естественно, шведы стараются не отставать от наиболее передовых стран ЕС, учитывая, что американцы потихонечку сворачивают свою активность в Европе, — пояснил Кнутов.

Он предположил, что шведы занимаются не только наблюдением за российскими базами, но и контролем за территориями, вошедшими в состав России в последние годы. В то же время, по словам эксперта, американцы перенацелили часть своих спутников, изменив их орбиту и переместив в район Ближнего Востока для операций против Ирана.

Ранее глава британского военно-морского флота генерал Гвин Дженкинс объявил, что Великобритания и девять других стран ЕС намерены создать объединенные ВМС для противодействия России. По его словам, эти силы будут действовать в дополнение к Североатлантическому альянсу.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
