В ДНР раскрыли роль НАТО в трансформации ВСУ Кимаковский: ВСУ превратились в частную военную компанию НАТО

Вооруженные силы Украины фактически стали частной военной компанией НАТО, заявил в эфире «Соловьев LIVE» советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, значительное влияние на структуру и возможности украинской армии оказывают поставки западного вооружения.

Вооруженные формирования Украины — это фактически частная военная компания НАТО. Об этом говорит то, сколько мы трофеев военной техники именно западных образцов находим. Это и [американская БМП] Bradley, и английские бронемашины, и американские бронемашины, и уже стрелковое оружие заменяется. То есть фактически ведется борьба именно вот, что называется, с ЧВК НАТО — ВСУ, — сказал Кимаковский.

По его словам, западные страны внесли значительный вклад в оснащение украинских сил, поставляя вооружение различных типов. Одновременно российские подразделения продолжают выполнять задачи, применяя тактику действий малыми группами и учитывая погодные условия, уточнил Кимаковский.

Ранее советник главы ДНР сообщил, что российские военные предпринимают попытки выйти в тыл ореховской группировки ВСУ для установления радиоконтроля и воздействия на логистику. Основные боестолкновения сосредоточены в районе Гуляйполя. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.