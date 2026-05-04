04 мая 2026 в 13:33

Умер бывший солист рок-группы «Земляне»

Не стало бывшего солиста рок-группы «Земляне» Жучкова

Ушел из жизни бывший солист рок-группы «Земляне» Юрий Жучков, сообщил певец и драматург Виталий Гасаев в социальной сети «ВКонтакте». На момент смерти музыканту было 67 лет.

На 68-м году жизни умер легендарный барнаульский рок-музыкант солист группы «Земляне» (1986–1992) Юрий Александрович Жучков (26.09.1958 — 02.05.2026), — говорится в посте.

По информации Telegram-канала SHOT, предварительно, причиной смерти 67-летнего артиста стали проблемы с сердцем. Жучков родился 26 сентября 1958 года в Барнауле. В первом классе родители записали сына в музыкальную школу.

Профессиональная карьера артиста началась в 1978 году после переезда в Игарку, где он выступал в ресторане, а позже гастролировал по городам Средней Азии. Переломный момент произошел в 1985 году в Ташкенте, когда его заметил звукорежиссер группы «Земляне». Жучков выступал с коллективом 1986 по 1992 год. После этого он вернулся в родной Барнаул, где создал собственную музыкальную группу.

Ранее умер председатель Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. Ему было 73 года. Глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании правительства сообщил, что Толкачев умер после тяжелой болезни.

