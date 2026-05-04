04 мая 2026 в 10:19

Умер председатель Госсобрания Башкирии Толкачев

Константин Толкачев Константин Толкачев Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Умер председатель Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, сообщили ТАСС в пресс-службе Госсобрания. Ему было 73 года.

Да, [умер], — сказали агентству.

Глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании правительства, которое транслировалось на Rutube, сообщил, что Толкачев умер после тяжелой болезни. По его словам, после ухудшения состояния покойный решился на сложную операцию, ее провели в клинике Бурназяна в Москве.

Толкачев родился 1 марта 1953 года в Новокузнецке, получил высшее образование в Рязанской высшей школе МВД СССР. Трудовой путь он начал в 1970 году на Кузнецком металлургическом комбинате, затем более 20 лет занимал руководящие должности в системе МВД России. В 1996–2003 годах возглавлял Уфимский юридический институт МВД России. Толкачев неоднократно избирался депутатом Государственного собрания — Курултая РБ и стал его председателем.

Ранее умер актер Бо Старр, известный прежде всего по ролям в нескольких фильмах франшизы «Хеллоуин». Ему было 82 гола. По словам младшего брата артиста Майка Старра, артист умер 24 апреля в Ванкувере.

