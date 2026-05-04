Умер председатель Госсобрания Башкирии Толкачев

Умер председатель Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, сообщили ТАСС в пресс-службе Госсобрания. Ему было 73 года.

Глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании правительства, которое транслировалось на Rutube, сообщил, что Толкачев умер после тяжелой болезни. По его словам, после ухудшения состояния покойный решился на сложную операцию, ее провели в клинике Бурназяна в Москве.

Толкачев родился 1 марта 1953 года в Новокузнецке, получил высшее образование в Рязанской высшей школе МВД СССР. Трудовой путь он начал в 1970 году на Кузнецком металлургическом комбинате, затем более 20 лет занимал руководящие должности в системе МВД России. В 1996–2003 годах возглавлял Уфимский юридический институт МВД России. Толкачев неоднократно избирался депутатом Государственного собрания — Курултая РБ и стал его председателем.

