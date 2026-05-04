04 мая 2026 в 11:44

Бизнесмена арестовали за хищение на производстве ракет «Ангара» в Омске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Омский суд арестовал генерального директора компании «РСТ-генподряд» по обвинению в хищении 545 млн рублей у Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева, сообщила объединенная пресс-служба региональных судов. По ее информации, бизнесмен обманул центр на организации производства ракет-носителей «Ангара» в Омске.

Суд с учетом представленных материалов и данных о личности постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО, — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2022 по 2025 год 53-летний бизнесмен вместе с сообщниками похитил более полумиллиарда рублей, выделенных в рамках госконтракта на реконструкцию корпусов ПО «Полет». Для этого он предоставил в казначейство фиктивные документы о закупке мостовых кранов по завышенным ценам у подконтрольных ему фирм.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до 10 лет.

Ранее экс-гендиректор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин был приговорен к восьми годам и двум месяцам колонии за попытку подкупа полицейского и мошенничество на сумму 60 млн рублей. Вместе с ним сроки получили двое посредников, а конфискованные у осужденных десятки миллионов рублей были обращены в доход государства.

Регионы
Омская область
мошенничество
бизнесмены
ракеты
Ангара
