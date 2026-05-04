День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 11:45

ФСБ опубликовала кадры изъятого у подпольных мастеров оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Центр общественных связей ФСБ обнародовал видеоматериалы масштабной спецоперации по изъятию огнестрельного оружия у граждан в 41 субъекте страны. На опубликованных кадрах запечатлены моменты задержания подозреваемых, а также конфискованные арсеналы, включающие пистолеты, автоматы, мины и тротиловые шашки.

Прекращена деятельность 41 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, — уточнили в ведомстве.

Ранее в ФСБ сообщили, что в России за февраль и март задержали 150 нелегальных оружейников. По данным ведомства, в 41 российском регионе изъято 364 единицы огнестрельного оружия, 185 гранат и более 36 килограммов взрывчатых веществ, в основном тротила и пороха. Кроме того, были конфискованы более 31 тыс. патронов различных калибров.

До этого сообщалось о двух гранатах в мусорном ящике в жилом комплексе «Мосфильмовский» на западе Москвы. Боеприпасы в пакете обнаружил дворник. На место выехали экстренные службы. Позднее выяснилось, что опасные предметы оказались муляжами.

ФСБ
оружие
видео
конфискации
боеприпасы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.