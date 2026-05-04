ФСБ опубликовала кадры изъятого у подпольных мастеров оружия

Центр общественных связей ФСБ обнародовал видеоматериалы масштабной спецоперации по изъятию огнестрельного оружия у граждан в 41 субъекте страны. На опубликованных кадрах запечатлены моменты задержания подозреваемых, а также конфискованные арсеналы, включающие пистолеты, автоматы, мины и тротиловые шашки.

Прекращена деятельность 41 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, — уточнили в ведомстве.

Ранее в ФСБ сообщили, что в России за февраль и март задержали 150 нелегальных оружейников. По данным ведомства, в 41 российском регионе изъято 364 единицы огнестрельного оружия, 185 гранат и более 36 килограммов взрывчатых веществ, в основном тротила и пороха. Кроме того, были конфискованы более 31 тыс. патронов различных калибров.

До этого сообщалось о двух гранатах в мусорном ящике в жилом комплексе «Мосфильмовский» на западе Москвы. Боеприпасы в пакете обнаружил дворник. На место выехали экстренные службы. Позднее выяснилось, что опасные предметы оказались муляжами.