04 мая 2026 в 10:02

«Семь гранатометов, 49 автоматов»: в ФСБ подвели итоги охоты на оружейников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В России за февраль и март задержали 150 нелегальных оружейников, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным ведомства, также была пресечена работа 41 нелегальной мастерской и изъято 364 единицы огнестрельного оружия. Соответствующие мероприятия прошли в 41 российском регионе.

В феврале — марте 2026 года в 41 субъекте страны проведены оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых из незаконного оборота изъято 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: четыре пулемета, семь гранатометов, 49 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 164 винтовки, карабина и ружья, — отметили в ведомстве.

В ФСБ добавили, что правоохранители также изъяли 185 гранат и более 36 килограммов взрывчатых веществ, в основном тротила и пороха. Кроме того, были конфискованы более 31 тыс. патронов различных калибров.

До этого сообщалось о двух гранатах в мусорном ящике в жилом комплексе «Мосфильмовский» на западе Москвы. Боеприпасы в пакете обнаружил дворник. На место выехали экстренные службы. Позднее выяснилось, что опасные предметы оказались муляжами.

Культура

Семья и жизнь

Общество

