Суд изъял в доход России имущество Галицкого из-за поддержки ВСУ

23 марта 2026 в 16:01

Суд изъял в доход России имущество Галицкого на общую сумму 8 млрд рублей

Все движимое и недвижимое имущество бизнесмена Александра Галицкого на общую сумму 8 млрд рублей изъяли в доход государства из-за поддержки им Вооруженных сил Украины, передает РИА Новости. Решение суда сразу вступило в силу.

Иск Генеральной прокуратуры к Галицкому удовлетворить. Обратить в доход государства недвижимое имущество Галицкого, его банковские счета, — огласила решение судья.

Помимо этого, Тверской суд Москвы официально признал деятельность Галицкого и его корпорации «Алмаз Кэпитал Партнерс» экстремистской на территории России. Согласно принятому решению, любая активность бизнесмена и его структуры в стране теперь находится под полным запретом.

До этого Галицкий заявил о готовности заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой по делу о конфискации имущества. Как заявил один из его адвокатов, другая сторона уже получила проект соглашения. В ответ на предложение со стороны бизнесмена представитель ведомства ответил, что мировое соглашение с предпринимателем по уголовному делу не предусмотрено законом.

