Галицкий заявил о готовности заключить соглашение с Генпрокуратурой

23 марта 2026 в 10:51

Галицкий заявил о готовности заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой

Александр Галицкий Александр Галицкий Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Бизнесмен Александр Галицкий заявил о готовности заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой по делу о конфискации имущества, заявил один из его адвокатов в зале Тверского суда Москвы. По словам правозащитника, которые передает ТАСС, другая сторона уже получила проект соглашения.

Наш доверитель Галицкий готов заключить мировое соглашение в соответствии с законодательством, и мы передали проект этого соглашения представителю административного истца, — отметил он.

Ранее Генпрокуратура России потребовала признать бизнесмена и основанный им венчурный фонд «Алмаз Кэпитал Партнерс» экстремистским объединением и запретить деятельность. Причина — финансирование поставок вооружения для ВСУ.

До этого стало известно, что Алия Галицкая, которую называют бывшей женой Галицкого, покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания. Ранее Истринский суд арестовал ее по подозрению в вымогательстве $150 млн (11,5 млрд рублей) у бывшего супруга. После смерти женщины в ИВС провели судебно-медицинскую экспертизу. Следователь дал разрешение на захоронение.

