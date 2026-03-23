Галицкий заявил о готовности заключить соглашение с Генпрокуратурой

Бизнесмен Александр Галицкий заявил о готовности заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой по делу о конфискации имущества, заявил один из его адвокатов в зале Тверского суда Москвы. По словам правозащитника, которые передает ТАСС, другая сторона уже получила проект соглашения.

Наш доверитель Галицкий готов заключить мировое соглашение в соответствии с законодательством, и мы передали проект этого соглашения представителю административного истца, — отметил он.

Ранее Генпрокуратура России потребовала признать бизнесмена и основанный им венчурный фонд «Алмаз Кэпитал Партнерс» экстремистским объединением и запретить деятельность. Причина — финансирование поставок вооружения для ВСУ.

До этого стало известно, что Алия Галицкая, которую называют бывшей женой Галицкого, покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания. Ранее Истринский суд арестовал ее по подозрению в вымогательстве $150 млн (11,5 млрд рублей) у бывшего супруга. После смерти женщины в ИВС провели судебно-медицинскую экспертизу. Следователь дал разрешение на захоронение.